Overture e Intermezzo: La perfección sonora de México para el mundo

¿Sabías que las nuevas Overture e Intermezzo son hechas en México y simplemente son una de las mejores opciones para los audiófilos?

Ambas creaciones son el resultado de décadas de investigación, de una filosofía de producción sustentable y de una sensibilidad estética profundamente cuidada. Las Overture e Intermezzo reafirman su posición como un referente mundial entre audiófilos, diseñadas para acompañarse de los amplificadores Margules y ofrecer una experiencia de escucha que roza lo espiritual.

Las Overture, de tipo Bookshelf, han sido concebidas como un punto de encuentro entre tecnología, arte y emoción. Están construidas con una configuración de dos vías, con un transductor de 16.5 cm hecho de un material ultra ligero y de larga excursión, así como un tweeter AMT (Air Motion Transformer), una tecnología reconocida por su precisión extrema en frecuencias altas. Estos elementos trabajan en conjunto a través de una red de cruce meticulosamente diseñada que alinea tiempo, fase e intensidad, lo que permite una reproducción sonora lineal, con gran fidelidad armónica y una imagen sonora clara y detallada.

