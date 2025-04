Este Día del Niño celebra con el mejor regalo: Barbie Party Unboxed

¿Ya tienes el regalo perfecto para este Día del Niño? Sí tu respuesta fue negativa, no te preocupes, a continuación tenemos la solución.

Este Día del Niño, convierte cada momento en una celebración única con la nueva línea Barbie Party Unboxed, una experiencia de juego que va mucho más allá de lo convencional. Diseñada para sorprender, inspirar y liberar la creatividad, esta edición especial es el regalo perfecto para quienes más lo merecen: ¡todos los niños y niñas!

Con 10 sorpresas en un solo paquete, la caja se transforma en un juego en sí misma. Su presentación, al estilo de una caja de regalo, anticipa la diversión. Al retirar la cinta en la parte frontal, se descubren cuatro regalos sorpresa, todos con temática de fiesta de cumpleaños para mascotas.

