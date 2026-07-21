Dyson celebra el Día Mundial del Perro con tecnología para hogares más limpios

Sin duda, los perros se han convertido en un miembro más de nuestras familias, sin embargo, no todo es "miel sobre hojuelas" con compañía incondicional, juegos, paseos y momentos únicos, también hay pelo en el sofá, huellas de suciedad en toda la casa, y partículas casi invisibles como polvo y polen, lo que puede afectar la calidad del aire en nuestros hogares, especialmente en verano.

En el marco del Día Mundial del Perro, Dyson celebra a esos miembros de la familia que llenan el hogar de alegría y comparte dos aliados tecnológicos diseñados para que la limpieza deje de ser una preocupación y el tiempo se dedique a lo verdaderamente importante: disfrutar con ellos.

Dyson V16 Piston Animal Submarine: diseñada pensando en los hogares con mascotas

(Image credit: Dyson)

Quienes viven con un perro saben que el pelo puede aparecer en cualquier rincón de la casa. Para responder a este desafío, Dyson desarrolló la V16 Piston Animal Submarine, su aspiradora inalámbrica más potente, con 315 AW de potencia de succión, impulsada por el motor Hyperdymium de 900 W, capaz de eliminar desde el pelo de mascota hasta el polvo más fino.

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Su cabezal All Floor Cones Sense incorpora dos barras cónicas que desenredan automáticamente el pelo largo y el de las mascotas, evitando que se enrede alrededor del cepillo mientras limpia eficazmente pisos duros y alfombras. Además, detecta de forma inteligente el tipo de superficie y adapta automáticamente el desempeño para ofrecer una limpieza más eficiente.

Para facilitar aún más la limpieza diaria, la V16 Piston Animal integra la tecnología Dyson CleanCompaktor, que comprime el polvo y los residuos para almacenar hasta 30 días de suciedad en el contenedor, reduciendo la frecuencia de vaciado y haciéndolo de forma más higiénica. También incorpora un sistema de filtración HEPA completamente sellado, capaz de capturar el 99.99 % de las partículas de hasta 0.1 micras, ayudando a retener polvo fino y alérgenos dentro de la aspiradora. Su batería ofrece hasta 70 minutos de autonomía, ideal para limpiar toda la casa con una sola carga.

Dyson HushJet: aire más limpio para quienes más quieres

La limpieza del hogar no termina en los pisos. Durante el verano, partículas como polen, polvo y caspa de mascotas permanecen suspendidas en el aire, lo que puede intensificar las molestias de quienes viven con alergias.

El nuevo Dyson HushJet fue desarrollado para ofrecer una purificación potente en un formato compacto. Gracias a su innovadora tecnología HushJet, inspirada en los motores de los aviones, proyecta aire de forma potente mientras reduce el ruido, ofreciendo una experiencia mucho más silenciosa sin comprometer el rendimiento.

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A pesar de su tamaño compacto, es capaz de purificar habitaciones de hasta 100 m², haciendo circular el aire por toda la habitación para capturar polvo, polen, alérgenos y otros contaminantes presentes en el ambiente. Además, incorpora un filtro con una vida útil de hasta cinco años, reduciendo el mantenimiento y permitiendo disfrutar durante más tiempo de un ambiente más limpio y confortable.

Porque celebrar a tu perro también es cuidar el lugar donde viven juntos

Este Día Mundial del Perro, Dyson invita a celebrar a quienes hacen del hogar un lugar más feliz. Con la potencia de la Dyson V16 Piston Animal para eliminar el pelo y la suciedad del día a día, y la purificación inteligente del Dyson HushJet para mantener un ambiente más limpio y fresco, es posible disfrutar del verano con menos preocupaciones y más tiempo para compartir con los amigos de cuatro patas.