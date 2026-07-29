¿Tienes mascota? Estos son los hábitos del hogar que cambian sin darte cuenta

Es una realidad, nuestras mascotas se han apoderado de nuestro hogar y las cosas no son como antes, pues pasaron de ser los reyes del patío a convertirse en los reyes de la casa.

Ya que si bien hubo un tiempo en que los perros dormían en el patio, las cobijas eran exclusivamente nuestras y el sofá tenía un dueño muy claro, hoy la historia es completamente diferente.

Para millones de personas, las mascotas ocupan un lugar que antes solo pertenecía a los integrantes humanos de la familia. Comparten la cama, aparecen en las fotografías de vacaciones, tienen su rincón favorito del sillón y, muchas veces, también participan en las pequeñas rutinas del hogar sin que siquiera lo notemos.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

No es casualidad. El INEGI reveló que 7 de cada 10 hogares mexicanos tienen al menos una mascota. En el país hay alrededor de 41 millones de perros y 19 millones de gatos que, poco a poco, se han convertido en el centro del hogar.

Y cuando cambia la forma de vivir en casa, también cambian muchos hábitos que nadie nos cuenta antes de adoptar.

1. Descubres que ya no lavas únicamente tu ropa

Antes la lavadora recibía playeras, pantalones y toallas. Ahora también aparecen mantas, fundas, camas de tela, juguetes, tapetes, cobijas e incluso las toallas que utilizas después de cada paseo bajo la lluvia. De pronto, la rutina de lavado se adapta por completo a quienes tienen cuatro patas.

2. El pelo deja de sorprenderte... pero no de aparecer

Hay un momento en que simplemente aceptas que siempre habrá algún pelo sobre una sudadera negra o una cobija clara. Sin embargo, el pelo visible no es el único reto: los textiles de uso diario también acumulan polvo, pequeñas manchas, humedad y olores propios de una convivencia normal.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por eso, muchas familias terminan desarrollando una rutina de lavado distinta para los artículos que acompañan todos los días a sus mascotas.

3. Empiezas a separar textiles sin darte cuenta

Las prendas del día a día dejan de compartir espacio con las cobijas del perro o las fundas del sofá. No porque exista una regla escrita, sino porque la experiencia demuestra que cada textil necesita cuidados distintos según el material del que está hecho y el uso que recibe.

Es uno de esos hábitos que aparecen de manera natural con el tiempo.

4. La limpieza deja de ser solo una cuestión estética

Quienes viven con mascotas saben que un hogar limpio no significa eliminar cualquier rastro de ellas, sino mantener un equilibrio donde todos convivan cómodamente.

En hogares con niños pequeños o personas con alergias y sensibilidad al polvo, mantener una rutina constante de limpieza contribuye a generar espacios más confortables y saludables para toda la familia.

5. También cambian las expectativas sobre la tecnología

Conforme las mascotas ocupan un lugar más relevante en el hogar, también evolucionan las herramientas diseñadas para facilitar la vida diaria.

Hoy las familias ya no buscan únicamente una lavadora de mayor capacidad; esperan soluciones que respondan a situaciones reales, como eliminar el pelo adherido a las prendas, neutralizar olores o facilitar el cuidado de los textiles de uso cotidiano.

Bajo esa lógica, LG desarrolló Pet Care, un ciclo especializado integrado en modelos seleccionados de lavadoras y lavasecadoras. Está diseñado para ayudar a remover hasta el 99.9% del pelo adherido a las prendas, reducir olores y disminuir la presencia de alérgenos mediante el uso de agua a alta temperatura.

Más que una función adicional, responde a una necesidad frecuente en hogares donde los animales de compañía forman parte fundamental del día a día.

La verdadera prueba comienza en casa

Hay productos cuyo desempeño solo puede entenderse dentro de la vida cotidiana. Una lavadora es uno de ellos. No es en una tienda donde descubrimos cómo responde tras lavar la cobija favorita del perro, una sudadera llena de pelo o las fundas del sofá. Es en el hogar.

Con esto en mente, LG Electronics México presentó la iniciativa "Prueba y Enamórate", que permite a los consumidores probar los modelos participantes durante 30 días en las condiciones reales de su vida diaria.

Del 10 de julio al 10 de agosto de 2026, quienes adquieran alguno de los modelos participantes a través de LG.com/mx podrán probarlo durante un mes. Si al finalizar el periodo consideran que el producto no responde a las necesidades de su familia, podrán solicitar la devolución de su dinero conforme a los términos y condiciones. Además, quienes decidan conservar el equipo y compartan su reseña podrán recibir un 10% de cashback.

(Image credit: LG)

Al final, no se trata de lavar más... sino de disfrutar más

Quienes comparten su vida con un lomito o michi saben que habrá juguetes debajo del sofá, huellas inesperadas tras un paseo, una cobija que misteriosamente cambia de dueño y ropa que requerirá un poco más de atención. Sin embargo, también saben que esas pequeñas rutinas son parte de todo lo bueno que trae vivir con una mascota.

Porque cuando la tecnología ayuda a simplificar las tareas del hogar, queda más tiempo para lo verdaderamente importante: salir a caminar, jugar unos minutos más o simplemente compartir ese espacio del sofá que, aunque ya no sea completamente nuestro, hace mucho tiempo dejó de importar.