LG te reta a probar sus lavadoras durante 30 días… y recuperar tu dinero si no te convencen

¿Estás pensando en adquirir una nueva lavadora de LG, pero no estás convencido porque convives con mascotas, lo que significa compartir la casa, los muebles y muchas veces, hasta la cama, así como encontrar pelo en la ropa recién puesta, lavar con mayor frecuencia cobijas y fundas, y prestar más atención a la limpieza, especialmente cuando en casa hay personas con alergias o sensibles al polvo, al pelo o a otros elementos? Si tu respuesta fue afirmativa, te tenemos noticias, pues LG Electronics México lanzó "Prueba y enamórate", una campaña que invita a los consumidores a probar en casa algunas lavadoras participantes y conocer si se adaptan a sus necesidades.

Del 10 de julio al 10 de agosto de 2026, quienes compren uno de los modelos seleccionados a través de la tienda en línea, podrán utilizarlo durante 30 días. Si al finalizar el periodo consideran que no es el producto adecuado para su hogar, podrán solicitar la devolución de su dinero conforme a los términos y condiciones de la promoción.

Además, quienes decidan conservar la lavadora y compartan una reseña sobre su experiencia podrán recibir 10% de cashback.

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La propuesta parte de una idea sencilla: el funcionamiento de una lavadora se comprueba en casa, frente a las necesidades reales de cada familia y también frente a esas prendas que parecen conservar pelo de mascota incluso después de haberlas sacudido varias veces.

Los modelos participantes cuentan con tecnología Pet Care, pensada para el cuidado de prendas y textiles en hogares con animales de compañía. Su ciclo especializado está diseñado para lavar ropa, cobijas, fundas y otros artículos que están en contacto frecuente con las mascotas.

Este ciclo especializado también puede resultar relevante para las familias que buscan mantener una rutina de limpieza más constante debido a alergias o sensibilidad al pelo, al polvo y a las partículas que pueden acumularse en los textiles.

"Sabemos que las mascotas ocupan un lugar muy importante dentro de las familias y los hogares mexicanos. Con esta campaña queremos que nuestros consumidores puedan comprobar por sí mismos que la tecnología Pet Care responde a su rutina de limpieza y de cuidado de la salud", comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

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La campaña busca ofrecer mayor tranquilidad durante el proceso de compra y acercar a los consumidores a una tecnología cuyo valor se aprecia en el uso diario. Las compras realizadas en la tienda en línea de LG también podrán contar con envío gratuito, opciones de meses sin intereses e instalación sin costo, según el modelo, la ubicación y las condiciones aplicables.

La lista completa de productos participantes, así como los requisitos para solicitar la devolución y obtener el cashback, puede consultarse AQUÍ.