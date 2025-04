¿Roadtrip para las "vacaciones de Semana Santa? Llega seguro a tu destino con Geely

¿Estas vacaciones de Semana Santa tienes pensado salir a carretera? De ser así, debes conocer las siguientes recomendaciones que nos comparte Geely México.

Geely México, preocupado por la seguridad de sus clientes al momento de viajar, sabe que cualquier imprevisto puede suceder. Por ello ofrece asistencia en el camino los 365 días del año, las 24 horas del día. Esto sin costo adicional durante los primeros cuatro años, luego de comprar uno de sus vehículos. El servicio de asistencia incluye: grúa (dos eventualidades al año y cubre hasta 100 km de distancia), relleno de tanque de gasolina, pase de corriente, cambio de llantas por ponchadura, y asistencia de cerrajero en caso de haber dejado la llave dentro.

Para estar prevenidos en el caso de un impacto en carretera. Geely México cuenta con el respaldo de los seguros de BBVA, así como de las aseguradoras líderes de la industria: Quálitas Compañía de Seguros, GNP Seguros y Seguros Atlas, por mencionar algunas. Todas ellas ofrecen primas de seguro con la cobertura más amplia y completa del mercado.

