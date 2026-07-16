Geely Auto México y el Tec de Monterrey unen fuerzas para impulsar la movilidad inteligente

¡Atención! Nuestro compañero de Techradar México, Jorge Covarrubias asistió a Monterrey, donde Geely anunció una increíble alianza con el TEC de Monterrey con un solo objetivo, impulsar la innovación, desarrollo tecnológico y talento de nuestro país con ayuda de BloomDrive Intelligence, una iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, la cual se enfoca en el desarrollo de soluciones para la movilidad autónoma e inteligente. Pero no te preocupes, a continuación todos los detalles.

En este marco, la compañía participará en proyectos de movilidad autónoma, investigación y préstamo de unidades Geely EX5 EM-i para fortalecer la formación de nuevas generaciones de ingenieros, investigadores y especialistas.

Esta alianza contempla también la aportación de Geely en dos de los proyectos más representativos de BloomDrive Intelligence: el Minibús Autónomo, orientado al desarrollo de soluciones de transporte inteligente para entornos urbanos, y “El Fantástico”, un vehículo que ha demostrado el potencial de la ingeniería aplicada al participar en La Carrera Panamericana. Con esta colaboración, ambas instituciones buscarán acelerar el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente y liderar la conversación técnica y estratégica sobre el futuro de la movilidad sustentable en México y América Latina.

Latest Videos From Watch full video here:

A través de esta iniciativa, estudiantes, graduados e investigadores colaborarán en proyectos que integran ingeniería, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Para Geely, representa una plataforma única donde convergen la excelencia académica, la investigación aplicada, el liderazgo industrial y la formación de talento, factores clave para acelerar el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente y responder a los desafíos del futuro

“En Geely creemos que el futuro de la innovación se construye a partir del talento de los jóvenes. Esta alianza con el Tecnológico de Monterrey particularmente con la Escuela de Ingeniería y Ciencias representa un hito para nuestra compañía en México, dado que es un paso más hacia nuestra consolidación como uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica en el país. Este tipo de colaboraciones con instituciones de excelencia como el Tecnológico de Monterrey nos permiten impulsar proyectos donde la innovación, la ingeniería y el talento colaboren para desarrollar soluciones que contribuyan a transformar el futuro del transporte y la movilidad que demandará la sociedad en los próximos años”, señaló Mr. Bryan Wu, Director General de Geely Auto México.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Geely Auto México) (Crédito de la imagen: Geely Auto México)

Impulsando talento e innovación para los desafíos del futuro

El acuerdo parte de un enfoque integral que contempla experiencias inmersivas, simulaciones de tráfico, demostraciones con vehículos Geely, contenidos audiovisuales, experiencias digitales en 360 y demos físicas para imaginar cómo podrían transformarse las ciudades de México y América Latina hacia 2035.

Una visión compartida para el futuro

De esta manera, Geely se compromete a continuar emprendiendo esfuerzos que desarrollen el talento, la educación y la innovación en México para las futuras generaciones. Su participación en BloomDrive Intelligence, iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, es un paso más hacia su objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente en una sociedad cada vez más conectada, dinámica y orientada al futuro.