Dos grandes servicios de streaming han estado reduciendo realmente cuántos anuncios ves... pero no son Netflix ni Prime Video

¿Odias tanto como nosotros los anuncios en plataformas de streaming como Netflix y Prime Video? De ser así, esto podría interesarte.

Dado que muchos de los mejores servicios de streaming son cada vez más caros, muchos abonados han optado por ahorrar dinero suscribiéndose a los niveles de publicidad más baratos, pero las experiencias publicitarias de los distintos servicios varían en cuanto a su intrusividad y en función del lugar de residencia.

Según un análisis realizado por BB Media y compartido con TechRadar, la mayoría de los servicios de streaming disponibles en todo el mundo han aumentado el número de anuncios mostrados en sus servicios en busca de formas de generar más ingresos, y sólo dos los han reducido.

You may like