Los usuarios de Android 16 beta están reportando importantes problemas de consumo de la batería - pero no estoy demasiado preocupado por ello

Android 16 beta 2.1 estaría causando un gran consumo de batería a algunos usuarios

Los comentarios publicados en Reddit se quejan de la necesidad de cargar hasta dos veces al día

Se espera que Android 16 se lance en algún momento entre abril y junio

Lo sabemos, Android 16 se lanzará oficialmente entre abril y junio de 2025, sin embargo, las versiones beta nos han dado de qué hablar, desde nuevas funciones hasta errores.

Sin embargo, estas versiones beta siguen siendo versiones preliminares diseñadas para probar nuevas características y, como tales, pueden tener efectos secundarios desafortunados. De hecho, una beta reciente de Android 16 parece estar afectando a las baterías de los teléfonos de los usuarios más de lo esperado.

Como informa Android Authority, los usuarios con Android 16 beta 2.1 instalado han estado informando de un grave impacto en la vida de la batería como resultado de la actualización.

Un hilo de Reddit iniciado por la cuenta oficial u/androidbetaprogram en el subreddit r/android_beta contiene múltiples informes sobre este problema de la batería.

El usuario u/jordanl171 dijo: «La duración de la batería en 2.1 es mucho peor de lo que era en 2.0 [en el] Pixel 9 Pro».

Otros se quejaron de problemas de carga no especificados, mientras que un usuario ahora eliminado dijo que estaban «obligados a cargar dos veces al día».

Naturalmente, este no es el tipo de cambio que te gustaría ver con una versión más reciente de cualquier sistema operativo, pero no estoy particularmente preocupado por este fallo de la batería.

Las versiones beta de los sistemas operativos están destinadas a tener algunos problemas molestos o incluso que rompen la experiencia de vez en cuando - es parte del proceso, y mucho mejor para los usuarios y desarrolladores que estos problemas salgan a la luz antes del lanzamiento completo.

Mientras Google siga trabajando con la comunidad a través de plataformas como Reddit y otras redes sociales, estoy bastante seguro de que este problema se solucionará antes del lanzamiento, y probablemente incluso en una versión beta posterior.

Aunque no me he visto afectado por este problema de drenaje de la batería - no tengo un teléfono Google Pixel y por el momento se necesita uno para acceder a las betas de Android 16 - no creo que esto siga siendo una luz roja para cualquiera que busque actualizar a Android 16 en el lanzamiento.

Sin embargo, podría valer la pena saltarse esta compilación en particular. Las baterías de los teléfonos son componentes consumibles, con una vida útil máxima que decae con el tiempo, por lo que tener que recargar más a menudo podría tener un impacto en la longevidad de tu dispositivo.

En cualquier caso, sigo deseando que Android 16 llegue a los mejores teléfonos Android a finales de este año. Háganos saber lo que quiere ver de la nueva actualización de Android en los comentarios a continuación.