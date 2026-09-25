Una nueva actualización del PS Portal busca “cuidar la salud de su batería a largo plazo” al introducir un límite de carga; así puedes hacer que dure más

Se ha lanzado una nueva actualización de software para el PlayStation Portal

La actualización introduce un nuevo límite de carga predeterminado del 80% para garantizar el buen estado de la batería del dispositivo a largo plazo

Los jugadores pueden aumentar el límite manualmente, pero Sony no lo recomienda

Sony ha lanzado una nueva actualización de software para el PlayStation Portal con el fin de mejorar la estabilidad y preservar el estado de la batería del dispositivo a largo plazo.

Tal como se detalla en las notas de la actualización versión 7.1.7, la actualización «introduce cambios en la forma en que se carga tu PS Portal para preservar el estado de la batería de tu dispositivo a largo plazo», lo que significa que ahora se cargará solo hasta el 80 % de forma predeterminada.

Si bien el 80 % es el límite predeterminado, los usuarios pueden aumentar este límite en cualquier momento en Configuración > Sistema > Batería; sin embargo, Sony recomienda encarecidamente no hacerlo, ya que podría afectar la vida útil del PS Portal.

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«Seleccionar un límite de carga superior al 80 % podría afectar el rendimiento de la batería y la estabilidad general, reduciendo el estado de la batería a largo plazo», indican las notas de la actualización.

Es comprensible querer cargar tu dispositivo al 100 % cada vez que se agota la batería, pero el nuevo límite de carga predeterminado de Sony parece una excelente solución si deseas mantener tu PS Portal en buen estado durante mucho tiempo.

A continuación puedes leer las notas completas de la actualización 7.1.7.

Esta actualización introduce cambios en la forma en que se carga tu PS Portal con el fin de preservar el estado de la batería de tu dispositivo a largo plazo. Después de la actualización, tu dispositivo se cargará hasta el 80 % de forma predeterminada. Puedes cambiar el límite de carga en cualquier momento en Ajustes > Sistema > Batería.

Seleccionar un límite de carga superior al 80 % podría afectar el rendimiento de la batería y la estabilidad general, lo que reduciría el estado de la batería a largo plazo. Seleccionar un límite de carga superior al 80% podría afectar el rendimiento de la batería y la estabilidad general, lo que reduciría el estado de la batería a largo plazo.

Asegúrate de actualizar tu dispositivo PlayStation Link a la última versión del software del dispositivo para conectarte a PlayStation Portal. Para actualizar tu dispositivo PlayStation Link, conéctalo a una PS5 o a una PC utilizando su adaptador USB de PlayStation Link. Para obtener más detalles, consulta las guías a continuación.

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