¡La espera terminó! La beta abierta de Ragnarök Online América Latina ya está disponible

¡Atención! Tenemos buenas noticias, sobre todo si eres de los que esperaba con emoción la beta abierta de Ragnarök Online América Latina, pues Gravity anunció que el periodo de beta abierta para el juego está disponible del 14 de abril a las 7:00am hora de la Ciudad de México.

Además, cabe mencionar que los gamers podrán probar el MMORPG clásico hasta el próximo lunes 21 de abril.

Quienes aún no se hayan registrado pueden hacerlo a través del sitio web oficial para recibir recompensas exclusivas y disfrutar de la experiencia completa. El lanzamiento oficial del servidor está previsto para el 28 de mayo.

