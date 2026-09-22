Ragnarok: Yggdrasil llegará a LATAM con guerras territoriales y batallas de hasta 300 jugadores

¡Atención! Shanghai Dream Network sorprendió con la llegada de Ragnarok: Yggdrasil (ROY) a LATAM, pero, ¿de qué se trata? Un nuevo MMORPG inspirado en uno de los juegos más populares: Ragnarok Online.

Cabe destacar que Ragnarok: Yggdrasil (ROY) combina combate en tiempo real, estrategia y guerra territorial al estilo SLG.

En el núcleo del juego se encuentra la Guerra del Reino Divino, donde los jugadores y sus alianzas compiten en un enfrentamiento entre seis facciones, luchando por el territorio y el control del reino. El juego también incorpora el árbol Yggdrasil, un elemento central de la mitología nórdica, en la construcción de su mundo, reimaginando el concepto como la base de un vasto campo de batalla donde seis facciones divinas compiten por territorio, recursos e influencia.

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Desarrollado por Shanghai Dream Network, el estudio detrás de títulos como Ragnarok X: Next Generation (ROX), Ragnarok: Revival y Qin Shi Ming Yue, Ragnarok: Yggdrasil expande la fórmula clásica de la franquicia con una jugabilidad estratégica a gran escala y competición basada en facciones.

En la tradición nórdica, el árbol conecta diferentes mundos de la cosmología, un concepto que cobra una nueva interpretación en el juego, donde seis facciones divinas se disputan territorios e influencia en un gran campo de batalla.

Tráiler Oficial de Ragnarok: Yggdrasil | Cuando el destino es reescrito - YouTube Watch On

"América Latina siempre ha sido una de las regiones más apasionadas por Ragnarok, y llevar Ragnarok: Yggdrasil a los jugadores de LATAM es un gran hito para nosotros. Hemos desarrollado una propuesta innovadora que respeta el legado del MMORPG clásico, al tiempo que amplía sus límites al introducir una capa táctica y estratégica a gran escala. Queremos crear un mundo donde tanto los fans de toda la vida como los nuevos jugadores puedan unirse, formar alianzas estratégicas e influir directamente en el curso del campo de batalla", afirma el Sr. Chen, Director de Marketing de Shanghai Dream Network.

La principal innovación de Ragnarok: Yggdrasil radica en la combinación de la experiencia tradicional de un MMORPG con sistemas de estrategia a gran escala. El juego reúne la progresión de personajes, diferentes clases, la posibilidad de cambiar libremente de clase, la exploración y el combate JVE y JVP, al tiempo que permite participar en la conquista territorial, la gestión de recursos, la formación de alianzas y los conflictos entre facciones.

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El objetivo es reunir a diferentes tipos de jugadores en el mismo campo de batalla. Los fans de Ragnarok Online y los jugadores de MMORPG encontrarán elementos familiares de la franquicia, mientras que aquellos interesados en la estrategia podrán participar en la expansión territorial, la gestión de recursos y la organización de las fuerzas de su facción.

(Image credit: Shanghai Dream Network)

La capa estratégica se desarrolla a lo largo de un mapa compuesto por 76 ciudades y 30 pasajes, los cuales sirven como puntos estratégicos para el avance de las facciones. Los territorios cuentan con diferentes niveles de dificultad y se van desbloqueando progresivamente a lo largo de la temporada, abriendo nuevos frentes de batalla con la conquista de cada pasaje.

(Image credit: Shanghai Dream Network)

Los conflictos pueden abarcar desde encuentros individuales de jugador contra jugador hasta operaciones coordinadas lideradas por gremios y facciones. Las batallas pueden involucrar hasta 300 jugadores de forma simultánea y los comandantes tienen la capacidad de organizar ataques conjuntos, fijar objetivos, distribuir recursos y utilizar habilidades específicas para influir en el resultado de cada enfrentamiento.

Aun con su capa estratégica más amplia, Ragnarok: Yggdrasil conserva elementos asociados a la experiencia tradicional de Ragnarok Online. El título cuenta con seis clases, sistemas de progresión de personajes, contenido JVE y JVP, y combate cooperativo en tiempo real. Los jugadores también pueden cambiar entre diferentes clases sin perder su progresión, lo que les permite adaptar sus personajes a las necesidades de cada situación.

La Beta Abierta de Ragnarok: Yggdrasil llegará al LATAM a finales de noviembre. El juego estará disponible para PC, Android e iOS, y se revelarán más detalles sobre la experiencia de juego y su contenido a medida que se acerque el lanzamiento.