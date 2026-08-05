Beast of Reincarnation ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC

¿Ya no sabes qué jugar? Si tu respuesta fue afirmativa, te tenemos noticias, pues Game Freak, desarrolladora japonesa en colaboración con la editorial Fictions anunciaron la llegada de Beast of Reincarnation, uno de los juegos de rol más esperados.

Lo mejor de todo es que ya está disponible para PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Game Pass (Series X|S y Windows).



Para celebrar el lanzamiento de hoy, los jugadores podrán disfrutar de un viaje impresionante por un Japón postapocalíptico gracias a un tráiler completamente nuevo. Con una combinación de combates de acción trepidantes, impresionantes exploraciones y una narrativa llena de emociones, Beast of Reincarnation sigue a Emma y a su leal compañero, Koo, mientras luchan por sobrevivir en un mundo devastado por la plaga y descubren la verdad detrás de su destino.