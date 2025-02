El rival de Samsung para Google Messages no está muerto después de todo - de hecho, acaba de recibir una actualización

A pesar de informes previos, Samsung Messages no ha sido descontinuada

La aplicación de mensajería nativa de Samsung incluso ha recuperado la compatibilidad con RCS.

Samsung Messages ahora sólo está disponible a través de la Galaxy Store

¡No, no está descontinuado! A pesar de una declaración previa que se había interpretado como un anuncio de discontinuación, Samsung Messages, el rival de la marca para Google Messages sigue más vivo que nunca, e incluso recibió una nueva actualización.

Samsung Messages, que ahora sólo está disponible a través de la aplicación Samsung Galaxy Store, se ha actualizado para incluir la implementación de Google de RCS, o Rich Communication Services.

Como informamos anteriormente, RCS permite compartir contenido multimedia y chats de grupo al estilo de iMessage para teléfonos de cualquier plataforma. Los usuarios de Samsung han tenido acceso a RCS a través de Google Messages durante años.

Anteriormente, Mensajes de Samsung ofrecía una implementación propia de RCS, aunque, como señala Android Authority, se retiró el año pasado como parte del cambio a Mensajes de Google como aplicación de mensajería predeterminada para los teléfonos Galaxy.

Hace poco informamos de que Samsung Messages había dejado de funcionar y que no estaría disponible para los usuarios del Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra.



Esto se debió a una declaración de Samsung, originalmente reportado por Android Authority, que decía (en parte): «Hemos optado por migrar todos los servicios a Mensajes de Google y estamos poniendo fin a Mensajes de Samsung. Ya no está disponible en la Play Store; sin embargo, aquellos que optaron por utilizar Samsung Mensajes todavía son capaces de hacerlo.»

Aunque nuestra cobertura, así como la de otros como PhoneArena, interpretó «sunsetting» como una forma más ligera de decir «cierre», Samsung nos informó más tarde de que este no era exactamente el caso.

En una declaración posterior que nos facilitó directamente Samsung, se decía: «A partir de los nuevos modelos, la aplicación Mensajes de Samsung dejará de estar preinstalada. En su lugar, Mensajes de Google ofrecerá una experiencia nueva y mejorada para expresar tus emociones, haciendo que la comunicación sea segura y divertida». La app Mensajes de Samsung seguirá disponible para su descarga en la Galaxy Store con algunas funciones excluidas.»

Los nuevos modelos en cuestión son el Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra y, presumiblemente, el nuevo Galaxy S25 Edge. En lugar de perder completamente el acceso a Samsung Messages, parece que los propietarios de los nuevos teléfonos Samsung Galaxy tendrán que buscar la aplicación en la propia Galaxy Store de Samsung.

Ha habido algunas idas y venidas sobre el futuro de Mensajes de Samsung, pero una actualización oficial como esta sugiere que se va a quedar por un tiempo, aunque sólo sea como una alternativa al margen de los ahora predeterminados Mensajes de Google. Como demuestra un vídeo de Jeff Springer, de Sammyguru, Mensajes de Samsung sigue sin estar disponible en Google Play Store.

En cualquier caso, es poco probable que una remodelación de la aplicación de mensajería impida que la serie Galaxy S25 siga ocupando puestos en nuestras listas de los mejores teléfonos y los mejores teléfonos Samsung.