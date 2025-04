Los usuarios de WhatsApp se enfurecen por el nuevo botón de Meta AI que no puedes eliminar: esto es lo que hace

La actualización de WhatsApp despliega el nuevo chatbot Meta AI en más países

Se representa con un pequeño círculo azul en los chats y también está en la búsqueda de chats

Muchos usuarios de WhatsApp no están contentos con que la función no sea extraíble

Cuando se trata de la integración de la IA de Meta a WhatsApp solo hay dos caminos, amor u odio.

Si te has estado preguntando qué es el nuevo y misterioso anillo azul, morado y verde de WhatsApp, no eres el único, y este mayor despliegue de Meta AI en la aplicación de mensajería está resultando, como mínimo, controvertido.

El nuevo círculo o anillo en la esquina inferior derecha de tus chats es un acceso directo al chatbot de IA de Meta, su versión de ChatGPT. La función se puso en marcha en EE.UU. y Canadá hace algún tiempo, pero recientemente ha empezado a llegar a países de la UE, incluidos el Reino Unido y Australia.

Dado que la UE es una especie de centro neurálgico para WhatsApp, donde el número total de usuarios eclipsa al de EE.UU., la función vuelve a estar en el candelero, y no está resultando especialmente popular, según varios hilos de Reddit.

La mayor queja es que no hay forma de desactivar Meta AI. Aparece de forma prominente en tu sección de chat, pareciendo un poco un bug, y ahora también se ha integrado convenientemente en la barra de búsqueda del chat, que dice "Preguntar a Meta AI o Buscar".

El misterioso botón de acceso directo a Meta AI flota en la esquina inferior derecha de tu sección de chats. Meta AI también se incorpora ahora a la búsqueda de chats en la parte superior de la sección. (Image credit: Meta / Future)

Naturalmente, esto plantea problemas de privacidad, aunque Meta ha querido abordarlos en sus páginas de ayuda. Dice que «tus mensajes personales con amigos y familiares están fuera de los límites» y que, aunque «las IAs pueden leer lo que se comparte con ellas», tus «mensajes personales permanecen encriptados de extremo a extremo».

Dicho esto, tus chats con Meta AI no están encriptados y Meta dice que "no envíes mensajes a Meta con información que no quieras que sepa".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si por casualidad chateas con Meta AI, intencionadamente o no, la mejor opción es borrar el chat después. Puedes hacerlo yendo al chat, deslizando el dedo hacia la izquierda sobre él, tocando "más" y pulsando "eliminar chat".

Acostúmbrate o prepárate para abandonar el barco

Las capacidades de Meta AI en la app de WhatsApp varían según la región, siendo posible actualmente solicitar imágenes en algunos países pero no en otros (Image credit: Meta)

A pesar de algunas protestas bastante ruidosas en internet, está claro que Meta AI no va a desaparecer de WhatsApp. En el evento Meta Connect 2024 del año pasado, Mark Zuckerberg presumió que Meta AI ya era uno de los asistentes de inteligencia artificial más utilizados del mundo, con casi 500 millones de usuarios activos mensuales.

La clave de Meta para aumentar esa cifra es aprovechar WhatsApp, Instagram y Messenger. Actualmente, Meta AI está basado en el nuevo modelo Llama 4, lo que demuestra que la empresa está decidida a seguir mejorando su asistente y convertirlo en algo habitual dentro de WhatsApp, nos guste o no.

Un miembro del Parlamento Europeo incluso llevó el tema ante la Vicepresidenta Ejecutiva y Comisaria, cuestionando si el hecho de que no haya una opción para eliminarlo “está en línea con las normas de la UE”.

Tal vez pronto veamos a Meta nuevamente en los tribunales con la Unión Europea.

Además de la falta de una opción para desactivarlo, la otra gran crítica a Meta AI en WhatsApp es que simplemente no es muy bueno. Tras haberlo probado en la app, también me topé con sus limitaciones. Muchas veces no entiende lo que le pides o se contradice. Por ejemplo, le pregunté si podía analizar imágenes: me pidió que subiera una y luego dijo: “Aún no puedo entender imágenes.

En resumen, Meta AI todavía se siente muy lejos de lo que ofrece ChatGPT, y además tiene la desventaja de que fue impuesto dentro de otras apps, en lugar de ser algo que el usuario eligió de manera consciente.

La solución para los usuarios molestos de WhatsApp será aguantarlo o cambiarse a alternativas como Signal, una opción popular para quienes buscan privacidad, aunque tal vez no tan popular entre tus contactos.