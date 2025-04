¡Es oficial! Prince of Persia: The Lost Crown ya está disponible en dispositivos iOS y Android

¡Atención! Te tenemos noticias increíbles, Prince of Persia: The Lost Crown por fin llegó a dispositivos móviles Android y iOS. Pero eso no es todo, ya que ofrece una demo gratuita.

El título de acción y aventura estilo plataformas, lanzado originalmente para PC, Mac y consolas, ha sido cuidadosamente adaptado para móviles por el estudio Ubisoft Da Nang, garantizando una experiencia única en cualquier lugar y sin necesidad de conexión a internet.

La amplia experiencia de nuestro equipo en la adaptación de diversos títulos a plataformas móviles nos permitió priorizar áreas clave desde el inicio. Gracias a estos esfuerzos, estamos orgullosos de haber creado una experiencia divertida e inclusiva para todos Nhi Ho Ngoc Bao, productora asociada de Ubisoft Da Nang

La versión móvil cuenta con gráficos de alta calidad y una jugabilidad fluida, funcionando a 60 FPS en la mayoría de los dispositivos más recientes. Optimizado tanto para smartphones como para tablets, Prince of Persia: The Lost Crown Mobile ofrece compatibilidad con controles externos o mediante pantalla táctil. El juego permite remapear completamente los controles y personalizar los comandos táctiles, ajustando el tamaño, la posición y la transparencia de los botones en pantalla.

Además, esta nueva versión introduce funciones únicas como el uso automático de pociones, un sistema automatizado de bloqueo de ataques, opciones para ralentizar el tiempo y otras mejoras pensadas especialmente para el público móvil. Todas las funciones de accesibilidad del juego original —ganador del premio a la "Innovación en Accesibilidad" en The Game Awards 2024— están presentes en esta versión, que también ofrece dificultad adaptable para los combates contra enemigos y asistencia en las plataformas.

Desde botones dinámicos con retroalimentación visual clara hasta el remapeo completo de los controles, teníamos un plan bien definido para adaptar el complejo esquema de comandos original. También logramos incluir diversas nuevas opciones de calidad de vida, haciendo que el movimiento y el combate sean más accesibles para quienes prefieren una experiencia más relajada Alexis Denancé, director de contenido de juego en Ubisoft Da Nang

En esta aventura móvil, los jugadores asumirán el papel de Sargon, un joven y talentoso guerrero persa que forma parte del grupo de élite conocido como Los Inmortales. Ambientado en el mundo mitológico del Monte Qaf, Prince of Persia: The Lost Crown invita a los jugadores a emprender una misión para rescatar al príncipe Ghassan, que ha sido secuestrado, y restaurar el equilibrio en una tierra que alguna vez fue magnífica, pero que ahora está maldita.

Los aventureros despertarán al guerrero interior al utilizar los Poderes del Tiempo, habilidades de combate y destrezas en plataformas para ejecutar combos estilizados y derrotar a una variedad de enemigos corrompidos por el tiempo, además de criaturas mitológicas en intensos combates. Explorarán un mundo inspirado en Persia, lleno de monumentos impresionantes y biomas intrincadamente conectados, cada uno con su propia identidad, maravillas y peligros únicos. El juego ofrece una aventura épica donde los jugadores se sumergen en la historia de Sargon, resuelven acertijos, descubren tesoros ocultos y completan misiones para revelar los misterios del Monte Qaf.

Durante las tres primeras semanas tras su lanzamiento, el juego estará disponible a un precio promocional de $199.00 MXN. Después de este período promocional, el valor del juego será $299.00 MXN.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No dejes pasar más tiempo y corre a disfrutar de Prince of Persia: The Lost Crown en tus dispositivos móviles favoritos (Android e iOS).