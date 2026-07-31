Batman: Caped Crusader - Chronicles ya está disponible en Amazon Luna junto con la Temporada 2 de la serie

¡Batman al 2x1! Así como lo lees, tenemos noticias increíbles para los fans del Caballero de la Noche, pues Batman: Caped Crusader - Chronicles, el nuevo videojuego interactivo de uno de los héroes más populares de DC, pero eso no es todo, ya que Segunda Temporada de la exitosa serie animada de Prime Video, Batman: Caped Crusader (Batman: El Enmascarado) también está lista para que la disfrutes.

Recordemos que este título llega en exclusiva a Amazon Luna, incluido para todos los suscriptores de Prime sin costo adicional, y ya se puede jugar hoy mismo en regiones seleccionadas.

Juega al juego y mira la serie. Los suscriptores de Prime con dispositivos Fire TV en los Estados Unidos y Reino Unido podrán pasar, sin interrupciones, de mirar la Segunda Temporada de Batman: Caped Crusader en Prime Video a jugar Batman: Caped Crusader - Chronicles en Amazon Luna, todo desde la misma aplicación de Prime Video.



¿Qué pueden esperar los jugadores? Mira el siguiente tráiler:

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Batman: Caped Crusader: Let's Play Video - YouTube Watch On

Forma parte de un escuadrón especial del GCPD y trabaja junto a Batman y la detective Montoya para resolver casos y salvar la ciudad. Únete a hasta tres amigos para investigar 11 casos episódicos, descubrir pistas mediante minijuegos únicos de detectives y llevar ante la justicia a reconocidos villanos como Scarecrow, Babyface y The Joker.



Al igual que todos los títulos de la selección GameNight de Amazon Luna, Batman: Caped Crusader - Chronicles se transmite al instante en dispositivos compatibles utilizando smartphones como controles, sin necesidad de descargas, consolas de videojuegos ni controles adicionales.

Características principales:

Disponible de forma exclusiva en Amazon Luna para suscriptores de Prime sin costo adicional (en regiones seleccionadas).

Se lanza al mismo tiempo que la Temporada 2 de la serie animada Batman: Caped Crusader — mira la serie y pasa directamente al juego desde la app de Prime Video en dispositivos Fire TV (sólo en Estados Unidos y Reino Unido).

Convierte GameNight en una noche de detectives con resolución cooperativa de crímenes para hasta cuatro jugadores a lo largo de 11 casos únicos, sin necesidad de consola ni controles adicionales.

Incluye al elenco de voz original de la serie animada, con las actuaciones de Hamish Linklater como Batman, Michelle C. Bonilla como la Detective Montoya y el recién revelado Matthew Needham como The Joker.