Batman: Caped Crusader - Chronicles ya está disponible en Amazon Luna junto con la Temporada 2 de la serie
¡Batman al 2x1! Así como lo lees, tenemos noticias increíbles para los fans del Caballero de la Noche, pues Batman: Caped Crusader - Chronicles, el nuevo videojuego interactivo de uno de los héroes más populares de DC, pero eso no es todo, ya que Segunda Temporada de la exitosa serie animada de Prime Video, Batman: Caped Crusader (Batman: El Enmascarado) también está lista para que la disfrutes.
Recordemos que este título llega en exclusiva a Amazon Luna, incluido para todos los suscriptores de Prime sin costo adicional, y ya se puede jugar hoy mismo en regiones seleccionadas.
Juega al juego y mira la serie. Los suscriptores de Prime con dispositivos Fire TV en los Estados Unidos y Reino Unido podrán pasar, sin interrupciones, de mirar la Segunda Temporada de Batman: Caped Crusader en Prime Video a jugar Batman: Caped Crusader - Chronicles en Amazon Luna, todo desde la misma aplicación de Prime Video.
¿Qué pueden esperar los jugadores? Mira el siguiente tráiler:
Forma parte de un escuadrón especial del GCPD y trabaja junto a Batman y la detective Montoya para resolver casos y salvar la ciudad. Únete a hasta tres amigos para investigar 11 casos episódicos, descubrir pistas mediante minijuegos únicos de detectives y llevar ante la justicia a reconocidos villanos como Scarecrow, Babyface y The Joker.
Al igual que todos los títulos de la selección GameNight de Amazon Luna, Batman: Caped Crusader - Chronicles se transmite al instante en dispositivos compatibles utilizando smartphones como controles, sin necesidad de descargas, consolas de videojuegos ni controles adicionales.
Características principales:
- Disponible de forma exclusiva en Amazon Luna para suscriptores de Prime sin costo adicional (en regiones seleccionadas).
- Se lanza al mismo tiempo que la Temporada 2 de la serie animada Batman: Caped Crusader — mira la serie y pasa directamente al juego desde la app de Prime Video en dispositivos Fire TV (sólo en Estados Unidos y Reino Unido).
- Convierte GameNight en una noche de detectives con resolución cooperativa de crímenes para hasta cuatro jugadores a lo largo de 11 casos únicos, sin necesidad de consola ni controles adicionales.
- Incluye al elenco de voz original de la serie animada, con las actuaciones de Hamish Linklater como Batman, Michelle C. Bonilla como la Detective Montoya y el recién revelado Matthew Needham como The Joker.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.