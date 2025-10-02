Los audífonos Moohan XR de Samsung podrían salir pronto al mercado...

Los rumores sobre el tan esperado lanzamiento de los lentes de realidad extendida (XR) de Samsung están cobrando fuerza nuevamente, ya que hay informes de que las personas podrán preinscribirse para adquirirlos el 15 de octubre, antes de su lanzamiento el 22 de octubre.

Ahora bien, todos los rumores deben tomarse con cautela. Esto es especialmente cierto en este caso, ya que recientemente habíamos oído que la tecnología de Samsung vería la luz a finales de septiembre, pero sabemos que el Proyecto Moohan se lanzará este año según las promesas anteriores de Samsung, por lo que, al final, la predicción de su fecha de lanzamiento se hará realidad.

En cualquier caso, esta información proviene de ChosunBiz (un medio surcoreano, artículo traducido automáticamente al inglés) que afirma que fuentes internas del sector han revelado tanto la semana de preinscripción como la fecha de lanzamiento.

(Image credit: Shutterstock / Andrew Soinov)

El informe no dio muchos más detalles sobre el lanzamiento. Sin embargo, filtraciones anteriores sugieren que no se tratará de un debut mundial.

Es decir, el Proyecto Moohan —o cualquiera que sea el nombre que reciba cuando se lance al público— no estará disponible en todas partes de inmediato. En cambio, se espera que sea exclusivo de Corea al principio (quizás se lance al mismo tiempo en algunos países asiáticos cercanos).

Esto no es algo completamente inaudito. Samsung ya ha lanzado anteriormente tecnología exclusiva para Corea del Sur, como el Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, y se sabe que otras empresas lanzan hardware de forma constante, normalmente primero en su país de origen.

Un ejemplo de ello son las gafas Meta Ray-Ban Display, que se lanzarán primero en Estados Unidos y no llegarán a otros países hasta 2026.

Los dispositivos plegables de Samsung han sido exclusivos de Corea hasta ahora. (Image credit: Future)

El lanzamiento de realidad virtual más emocionante de 2025

El proyecto Moohan parece ser un lanzamiento decisivo para la realidad virtual, y lo digo como alguien que ama la realidad virtual y usa mi Meta Quest 3 todas las semanas.

El Apple Vision Pro llegó y se fue, y a pesar de todo el interés que ha despertado por la tecnología XR, no se ha traducido en ventas, según todas las fuentes.

He probado un montón de cascos de realidad virtual y mi consejo es que solo hay dos opciones: el Meta Quest 3 o el Meta Quest 3S. Ningún otro se le acerca si se tiene en cuenta el paquete completo de software, precio, especificaciones y facilidad de uso.

La Quest 3 es excelente, pero no debería ser la única opción. (Image credit: Meta)

Quizás debido a esta monopolización (un dominio que Meta se ha ganado indiscutiblemente), la realidad virtual parece bastante estancada y mucho menos emocionante que la nueva era de las gafas inteligentes que incorporan IA y RA.

Espero que Moohan dé un impulso muy necesario a la realidad virtual y nos ofrezca una alternativa al Quest 3 que la gente realmente quiera comprar y utilizar.

Si no es así, estoy convencido de que la realidad virtual corre el riesgo de quedarse obsoleta. La innovación requiere competencia, y si Meta sigue compitiendo solo consigo misma, eso no es bueno para ninguno de nosotros, a menos que seas empleado de Meta.

Tendremos que esperar y ver qué nos depara Moohan. No parece que tengamos que esperar mucho más. Lo cual es una buena noticia para mí, ya que no estoy seguro de cuánto tiempo más podré contener la respiración esperando las tan profetizadas gafas Meta-killer.