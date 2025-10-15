Apple acaba de actualizar el Vision Pro con el chip M5 y una "banda de doble tejido" que parece mucho más cómoda

Apple acaba de actualizar Vision Pro por primera vez.

No se trata de un rediseño, pero ahora incorpora el chip M5.

También hay una nueva banda de doble tejido, que parece mucho más cómoda.

¡Tenemos nueva actualización para el Vision Pro! Si bien no se trata de un rediseño, si promete grandes novedades.

El ordenador espacial de 3500 dólares, la primera incursión de Apple en el hardware de realidad virtual y aumentada, se lanzó en Estados Unidos en febrero de 2024, hace unos 19 meses, con toda una serie de especificaciones, pero lo más importante es que cuenta con un chip M2 en su interior.

El ahora acertadamente llamado Apple Vision Pro (M5) cambia el M2 por el nuevo chip M5 con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos de última generación. Sin duda, esto mejorará el rendimiento en visionOS 26 y en innumerables aplicaciones, pero Apple también afirma que permitirá que las pantallas reproduzcan un 10 % más de píxeles y alcancen una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para ofrecer una visión más clara del entorno, todo ello con las gafas puestas, por supuesto.

Apple también pretende mejorar la comodidad, y esta mejora se puede adquirir como accesorio si ya has invertido en unas Vision Pro.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino presenta la «Dual Knit Band» para las gafas, que, según Apple, «ofrece un ajuste aún más cómodo para los usuarios». Es una especie de cruce entre las dos bandas existentes fabricadas por Apple, Solo Knit y Dual Loop, con una correa que se coloca en la parte superior de la cabeza y otra en la parte trasera, esta última con un elemento de contrapeso que debería mejorar el ajuste general.

Si ha estado pensando en adquirir unas Vision Pro, la promesa de partidos de la NBA en directo y envolventes o esta actualización M5 pueden haberle convencido. Apple ya está aceptando pedidos para las gafas mejoradas, que comenzarán a llegar a los clientes el 22 de octubre de 2025. Su precio sigue siendo de 3499 dólares en Estados Unidos, 3199 libras en Reino Unido y 5999 dólares australianos en Australia. Pero analicemos estos cambios un poco más.

Con el chip M5 bajo el capó, Apple destaca un rendimiento mejorado en todos los ámbitos, así como mejoras en las tareas de inteligencia artificial.

Al igual que el chip M5 que llega al iPad Pro M5 o al MacBook Pro M5 de 14 pulgadas, se trata de una CPU de 10 núcleos, una GPU de 10 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, todo ello alojado en un chip de 3 nanómetros dentro del Vision Pro. Esto debería acelerar las cosas en visionOS 26, y Apple destaca específicamente tiempos de carga más rápidos para los widgets y las aplicaciones, así como una navegación web más receptiva.

Aún más emocionante para el potencial de los juegos y otras nuevas experiencias inmersivas es la compatibilidad con el trazado de rayos acelerado por hardware gracias a la GPU de última generación. Como hemos visto en otros dispositivos que ofrecen esta función, proporciona a los desarrolladores y diseñadores más control y herramientas para crear gráficos más detallados, incluyendo sombras y luces mucho más realistas en los entornos.

Será emocionante ver cómo los terceros utilizan esto para crear entornos inmersivos en Vision Pro, pero también para jugar en la plataforma en general, incluso si se amplía la pantalla del Mac con una pantalla virtual. También podría ver a Marvel ampliando la actual experiencia inmersiva What If? o estrenando otras nuevas.

Las experiencias impulsadas por IA en Vision Pro, como configurar tu Persona —que experimentó una mejora significativa con visionOS 26— y convertir fotos en escenas espaciales, serán hasta un 50 % más rápidas con el Neural Engine de 16 núcleos. Eso también se traduce en un rendimiento hasta dos veces más rápido para las aplicaciones de terceros.

Mientras que el Vision Pro original alcanzaba un máximo de 100 Hz de frecuencia de actualización, este modelo mejorado puede llegar hasta los 120 Hz, lo que reduce el desenfoque de movimiento y ofrece imágenes más nítidas al visualizar el entorno en los modos de transparencia o passthrough.

Esto también se debe a que las pantallas micro-OLED ahora pueden renderizar un 10 % más de píxeles. Sin embargo, tendremos que probarlo para ver qué tan grande es la mejora, ya que el modo passthrough ya estaba muy por delante de otros cascos de la competencia, como el Meta Quest 3.

El chip M5 seguirá funcionando en tándem con el chip R1, que no se actualiza en este caso. Seguirá admitiendo los cinco sensores, los seis micrófonos y las doce cámaras para procesar rápidamente esas señales y entradas, traduciendo todo ello en 12 milisegundos para crear tu visión del mundo que te rodea.

Apple también está mejorando la duración de la batería, hasta 2,5 horas para el uso diario y tres horas para la reproducción de vídeo, lo que supone un aumento de 30 minutos en ambos casos. Cabe señalar que no hay cambios en la batería, que sigue siendo la misma, con el mismo conector que el Vision Pro. Y para sesiones más largas, será necesario conectar la batería a la corriente, lo que en realidad podría ser otra batería.

Así que, aunque no se trata de un rediseño ni de un precio más asequible, el momento elegido para la actualización tiene bastante sentido.

El chip M2 está envejeciendo bastante bien y sigue ofreciendo un rendimiento rápido en el Vision Pro actual, pero es probable que la actualización al M5 proporcione un poco más de margen para las gafas y acelere las cosas, con la llegada de nuevos competidores en el horizonte. Samsung ha fijado el 21 de octubre de 2025 como fecha oficial de presentación de sus gafas Project Moohan Android XR, que se parecen bastante a las Vision Pro.

Para quienes ya tienen unas Vision Pro, o quienes están pensando en comprarlas, la banda Dual Knit Band podría resolver un problema concreto si les preocupa la comodidad. Apple tampoco limita esto a la versión M5 de las Vision Pro, sino que es un accesorio estándar que funciona con ambas generaciones de gafas.

Ya se puede encargar por 99 dólares en Estados Unidos, 99 libras en Reino Unido y 169 dólares australianos en Australia. Estoy deseando probarlo y ver cómo funciona durante periodos más largos con las Vision Pro puestas.

visionOS 26 ha aportado algunas mejoras importantes a las gafas, que deberían acelerar el funcionamiento, y se avecina un contenido más inmersivo, incluida la tan esperada llegada de los deportes en directo en el formato Apple Immersive. Recientemente se ha confirmado que algunos partidos de la NBA de Los Angeles Lakers se retransmitirán en directo en Apple Immersive en 2026.

