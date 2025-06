Qué NO esperar de la WWDC 2025 de Apple: tres cosas que definitivamente no verás

No se espera un nuevo iPhone, ni siquiera una pista, de verdad

No hay disculpas por el mal lanzamiento de Apple Intelligence

No hay productos del Santo Grial como las gafas XR o un monitor de glucosa.

¡La espera está por terminar! La próxima semana finalmente se llevará a cabo la Conferencia Mundial de Desarrolladores mejor conocida como WWDC 2025 de Apple, en donde desarrolladores y medios de comunicación se unen para hablar sobre lo nuevo y lo próximo en el mundo de All Things Apple.

Apple fabrica muchas cosas y, lo que es más importante, fabrica el software que las hace funcionar. La conferencia de desarrolladores de Apple gira en torno al software más que a cualquier otra cosa, y las noticias sobre hardware sólo servirán para ampliar el desarrollo de software de Apple.

Si yo fuera un hombre de apuestas, aquí está mi apuesta segura para los nuevos productos que veremos en la WWDC 2025: ¡nada! Apple casi nunca lanza hardware en la WWDC. La única vez que tenemos algo nuevo en la WWDC es cuando sirve para hacer más interesantes las noticias para desarrolladores.

Por supuesto, las novedades de software de este año podrían ser muy interesantes, con un importante rediseño posiblemente en las cartas para cada sistema operativo de Apple, además de un nuevo esquema de nombres que coincidirá con la actualización del año: es decir, iOS 26 en 2026. ¿Necesitamos un nuevo hardware para la interfaz actualizada? No, pero podría generar más expectación.

Teniendo esto en cuenta, esto es lo que no espero ver en la WWDC de 2025

Ni hardware, ni nuevo iPhone, ni siquiera el iPhone 17 Air

Si esperabas un adelanto del iPhone 17 Air, dudo mucho que Apple vaya a soltar prenda alguna sobre su rumoreado próximo teléfono delgado. Incluso con el Samsung Galaxy S25 Edge ya disponible, no creo que Apple arruine la sorpresa que llegará en septiembre, cuando lance una familia de iPhone 17 drásticamente rediseñada. Mostrar hoy un iPhone 17 Air sería revelar demasiado.

Yo tampoco esperaría nuevos modelos de iPad. Apple ha lanzado recientemente nuevos modelos básicos de iPad y nuevas tabletas iPad Air, con procesadores más rápidos en su interior. No hay razón para lanzar nada nuevo en la WWDC 2025. Incluso el iPad Mini se ha renovado recientemente, así que es poco probable que veamos nada nuevo.

De vez en cuando Apple anuncia un nuevo chipset en la WWDC, como la plataforma Apple M4. Esa sería una buena razón para adquirir un nuevo Macbook Pro, o posiblemente un modelo actualizado del iPad Pro. No hemos recibido pistas al respecto, así que no esperamos ningún nuevo Macbook o iPad con un Apple M5, por ejemplo.

Hay un rumor persistente sobre un Apple Homepod actualizado, posiblemente con una pantalla integrada. Eso tendría sentido para la WWDC 2025 porque una nueva pantalla significa nuevas posibilidades para que los desarrolladores carguen aplicaciones. Si se anuncia algún hardware la semana que viene, esa sería mi principal apuesta.

Apple no se disculpa ni da marcha atrás con la IA

Si crees que Apple Intelligence no ha ido bien, tienes razón, pero yo no esperaría que Apple lo admitiera, y definitivamente no se disculpará por ninguno de los errores cometidos hasta ahora. De hecho, espero que veamos a Apple avanzar a toda velocidad con funciones de inteligencia artificial en todos los niveles de todos y cada uno de los sistemas operativos.

Vamos a tener Apple Intelligence en el Apple Watch, junto con más IA en el iPhone, iPad y MacBooks. La verdadera pregunta es si Apple seguirá prometiendo las mismas funciones que nunca se materializaron -la capacidad de Siri para leer tu correo electrónico y tu información personal y ofrecerte consejos personalizados- o si habrá alguna nueva dirección, tal vez con nuevas asociaciones para colmar las lagunas en las capacidades de Apple.

Creo que lo más probable es esto último, ya que ahora mismo los desarrolladores están buscando formas de integrar las aplicaciones y funciones existentes con la IA. Tiene sentido que Apple se asocie más estrechamente con empresas ajenas a OpenAI, mientras sigue intentando construir su propia infraestructura de IA.

No hay santo grial, ni en tu muñeca ni en tu cara

Espero que Apple hable de los avances en Apple Health en el Apple Watch, pero no espero que se anuncien nuevas capacidades espectaculares. No veremos mejoras en la monitorización de la glucosa, por ejemplo, o un nuevo hardware que pueda medir las tasas metabólicas de forma no invasiva.

Apple todavía tiene mucho que hacer en el hardware de sus relojes. Los relojes Wear OS de Google y sus socios han añadido funciones como la detección de pulso cero, además de más funciones de inteligencia artificial, y la duración de la batería sigue aumentando en el lado de Wear OS. Apple ha estado un poco estancada con su progreso en WatchOS.

Tampoco esperaría nuevos wearables faciales. No hay actualización de Apple Vision Pro, ni nuevos productos Apple Vision. Es posible que obtengamos controles mejorados para Vision Pro, y tal vez incluso controladores de joystick reales, pero ninguna plataforma nueva como las gafas inteligentes XR.