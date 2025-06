WWDC 2025 de Apple tiene mucho que ofrecer, pero olvídate de Apple Intelligence, ¿qué pasa con los juegos?

Estamos a poco menos de una hora al momento de escribir esta nota de que de inicio oficialmente la conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, ¿cuáles serán las novedades de este año?

Los rumores apuntan a importantes rediseños de iOS para el iPhone, iPadOS, macOS, WatchOS para el Apple Watch e incluso tvOS para el Apple TV. Mucha gente esperará también noticias sobre la Inteligencia de Apple (aunque yo en su lugar no esperaría mucho).

Pero, en palabras de las inmortales Spice Girls, os diré lo que quiero, lo que de verdad, de verdad quiero: más juegos para el Mac. Soy esa rara especie de criatura conocida como jugador de Mac. Es un grupo pequeño y selecto, formado principalmente por Whoopi Goldberg y yo, pero no deja de crecer y, tras décadas de ignorar por completo los juegos para Mac, parece que Apple por fin muestra algo de interés.

El juego comienza

A Apple nunca le han gustado los juegos. John Carmack, uno de los creadores de Doom y Quake en id Software, dijo una vez que Steve Jobs, cofundador de Apple, «no tenía muy buena opinión de los juegos», y la actitud de Jobs hizo que Apple ignorara de hecho los juegos en el Mac durante décadas («Nunca me lo tomé como algo personal», dijo Carmack).

Esa situación no cambió realmente hasta la WWDC de 2023. Después de aparecer en los titulares con el debut de los auriculares Vision Pro, Apple lanzó muy discretamente una nueva herramienta de software llamada Game Porting ToolKit (GPT), diseñada específicamente para ayudar a los desarrolladores a producir versiones para Mac de sus juegos para PC.

Los MacBook de Apple pueden jugar a los juegos más recientes, aunque es posible que tengas que hacer algunos ajustes gráficos si no utilizas el último Apple Silicon. (Image credit: Apple)

Esto pareció marcar un verdadero cambio en la actitud de Apple hacia los juegos, y el lanzamiento de GPT ayudó a traer algunos títulos AAA a Mac por primera vez, incluyendo Assassin's Creed Shadows, Control, Death Stranding, y varios juegos de Resident Evil. Pero el hecho es que la mayoría de los juegos A-List de PC nunca se lanzan en Mac, así que aquí está mi lista de deseos para la escena de los juegos de Mac en la WWDC de 2025.

Hardware más potente

Incluso los mejores Macbooks y Macs han sido a menudo objeto de burlas por carecer de la potencia necesaria para ejecutar juegos con gráficos 3D modernos; de hecho, los Mac ni siquiera podían manejar el trazado de rayos hasta que Apple introdujo sus procesadores M3 hace unos 18 meses.

Incluso ahora, muchos juegos para Mac siguen requiriendo modelos de gama alta muy caros para funcionar con ajustes gráficos altos. Hay muy buenos PC para juegos por menos de 1.000 euros, y Apple tiene que dotar de potencia real de juego a más modelos de Mac para crear un público más amplio para los nuevos juegos de Mac.

En defensa de Apple, sin embargo, no se puede negar que los mejores portátiles para juegos pueden llegar a ser bastante caros, y mucha gente necesita un único sistema ligero para trabajar y jugar, no una máquina potente que sustituya a un ordenador de sobremesa y que no aguante más de dos horas lejos de una toma de corriente. Así que el potencial está ahí; Apple sólo tiene que dar un paso adelante.

Más herramientas para desarrolladores de juegos

El sistema operativo Mac (también conocido como macOS) se basa en un software de Apple llamado Metal para gestionar los gráficos 3D de los juegos. En cambio, los juegos de PC suelen basarse en el software de gráficos DirectX de Microsoft, y convertir (o «portar») juegos DirectX para que funcionen en Mac es un enorme desafío técnico para los desarrolladores de juegos.

Sonic Dream Team was a major recent Apple Arcade release. (Image credit: Sega / Sonic Team)

Ahí es donde entra en juego el Game Porting Toolkit, diseñado específicamente para ayudar en este proceso de conversión. Apple presentó GPT 2.0 en la WWDC de 2024, por lo que lanzar otra actualización en la WWDC de este año reafirmaría el compromiso de Apple con los juegos. Apple también podría simplemente comprar Codeweavers, el desarrollador del software de código abierto CrossOver en el que se basa en parte GPT (codeweavers.com). El equipo de CrossOver tiene una enorme experiencia en hacer que los juegos de Windows funcionen en los Mac, y eso podría ayudar a Apple a allanar el camino hacia el Mac a muchos desarrolladores de juegos basados en PC.

Abrir la App Store

Por el momento, muchos juegos para Mac sólo están disponibles a través de la Mac App Store de Apple. Incluso si ya has comprado Control: Ultimate Edition en Steam o Epic Games Store, tendrás que comprar la versión para Mac por separado en la Mac App Store, por lo que estarás pagando dos veces por un juego que ya tienes. Los juegos de la Mac App Store también suelen ser más caros que los de Steam o Epic, donde la versión para PC de Control: Ultimate Edition está actualmente en oferta a un precio de ganga.

Baldur's Gate 3 fue una gran victoria para los jugadores de Mac, pero no es que los jugadores de Windows no puedan disfrutar del emblemático título. (Image credit: Larian)

Esto también se aplica a muchos otros juegos de Mac, por lo que Apple realmente necesita permitir a los desarrolladores más libertad para vender sus juegos de Mac fuera de la Mac App Store. Por desgracia, la larga batalla legal de Apple con Epic por la venta de Fortnite en la App Store sugiere que esto es bastante improbable. Sin embargo, juegos como Baldur's Gate 3 y Hades 2 permiten comprar el juego una vez en Steam y luego descargar las versiones para Mac o PC según sea necesario, así que es algo que me gustaría ver en más juegos en el futuro.

Remodelar Apple Arcade

Apple gana miles de millones de dólares con sus servicios de suscripción, y Apple Arcade pretendía ser una alternativa de Apple a servicios de juegos como Game Pass de Microsoft para Xbox y PC. Pero mientras Game Pass tienta a los jugadores con nuevos éxitos como Oblivion Remastered y Clair Obscur: Expedition 33, Apple Arcade está lleno de viejos juegos para móviles como Angry Birds, diseñados originalmente para el iPhone o el iPad.

La selección de «juegos de rol» actualmente en Apple Arcade es... floja en el mejor de los casos. (Image credit: Apple)

La selección de juegos para Mac es realmente decepcionante, por lo que Apple necesita trabajar con los desarrolladores de juegos para traer algunos títulos de peso de la lista A a Apple Arcade. Los usuarios de Mac saben que Apple suele hacer anuncios llamativos en la WWDC sobre los próximos juegos para Mac, pero tiene que mantener ese compromiso durante las otras 51 semanas del año si realmente quiere que el Mac sea tomado en serio como plataforma de juegos. Zigazig ¡ah!