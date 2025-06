Ayaneo ha anunciado un nuevo PC portátil para juegos, que utiliza el procesador Ryzen AI HX 370 de AMD

El Ayaneo Flip 1S DS contará con dos pantallas como su predecesor, pero con una pantalla principal OLED de 1080p

Aún no se han anunciado ni el precio ni las especificaciones de la batería.

¿Sabías que hay una consola portátil flip? Así como lo lees, se trata de la Ayaneo Flip DS, la cual se lanzó oficialmente en 2024, con una propuesta de juego de doble pantalla, pero esa no es la mejor parte, pues se anunció que tendrá mejoras, y en nuestra opinion, podría convertirse en un sucesor espiritual mucho más avanzado del Nintendo DS (o incluso del 2DS).

Según informa VideoCardz, Ayaneo ha anunciado la Flip 1S DS, una consola portátil para gaming equipada con el potente procesador Ryzen AI 9 HX 370 de AMD y, quizá lo más destacado, una pantalla principal OLED de 7 pulgadas con resolución 1920x1080, tasa de refresco de 144Hz y brillo pico de hasta 800 nits. También incluirá una pantalla secundaria LCD, de ahí el nombre "DS" (por Dual Screen), con una resolución de 1620x1080.

Aunque a simple vista podría parecer similar a su antecesora, la Flip DS original, las mejoras son notables. El cambio del procesador Ryzen 7 8840U al nuevo Ryzen AI 9 HX 370, que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos, representa una mejora considerable en rendimiento para juegos. Pero eso no es todo.

Este nuevo modelo no solo busca replicar la experiencia de doble pantalla que ofrecía el Nintendo DS (sí, "DS" claramente hace referencia a "Dual Screen"), sino que además incorpora una pantalla OLED, algo que la mayoría de las consolas portátiles modernas aún no incluyen, salvo contadas excepciones.

Con negros más profundos y un contraste excelente, esta pantalla ofrece una calidad visual ideal en un formato de 7 pulgadas a 1080p. El brillo pico de 800 nits es simplemente la cereza del pastel. Si a eso le sumas el acceso a una infinidad de juegos mediante plataformas como Steam, Epic Games y otros lanzadores, se convierte en una elección muy atractiva… bueno, más o menos.

Y digo "más o menos" porque seguramente será carísima, si tomamos en cuenta los precios habituales de Ayaneo. Aún no se ha revelado el precio, pero si consideramos que la Asus ROG Ally X o la MSI Claw 8 AI+ (que tienen procesadores menos potentes que el HX 370) cuestan más de 700 dólares, podemos asumir que la Flip 1S DS estará fuera del alcance de muchos jugadores.

Un gran compromiso para una pantalla de 7 pulgadas

Aunque el Flip 1S DS no satisface específicamente mi deseo de tener un dispositivo portátil de 8 pulgadas asequible y de última generación, es sin duda un gran compromiso; uno por el que estoy tentado a ahorrar dinero, pero sólo si su precio no es absolutamente obsceno.

Hacía tiempo que quería mejorar la pantalla de 7 pulgadas de mi Asus ROG Ally, pero eso no significa que el tamaño de la pantalla sea malo. No me malinterpretes, una pantalla de 7 pulgadas para dispositivos portátiles es genial y es el punto dulce para la mayoría de los usuarios, pero puede parecer un poco mediocre, especialmente si estás jugando de forma competitiva.

Sin embargo, el Flip 1S DS ofrece dos pantallas, una de ellas OLED de 1080p, y si has leído mi análisis del Lenovo Yoga Slim 7x, sabrás que me encantan las pantallas OLED. El rendimiento en juegos tampoco es preocupante, teniendo en cuenta lo bien que hemos visto el rendimiento del chip Ryzen AI 9 HX 370 en otros dispositivos portátiles como el OneXPlayer X1 Pro -alerta de spoiler, maneja juegos exigentes como Black Myth: Wukong bastante bien-.

Si Ayaneo consigue mantener el precio entre 800 y 999 dólares, me veo aguantando y ahorrando para comprarlo, pero si el precio es más alto, es probable que busque en otra parte.