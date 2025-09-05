Lenovo presenta Legion Go 2 con pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 144 Hz, VRR y una gran mejora en la duración de la batería

Lenovo ha presentado su Legion Go 2 con pantalla OLED.

Esta pantalla tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz con soporte VRR, pero la resolución es inferior a la del modelo original.

La nueva versión del Legion Go también cuenta con una batería considerablemente más potente.

Lenovo presentó oficialmente su nuevo dispositivo portátil para juegos Legion Go de segunda generación, esto durante su evento Innovation World 2025 en IFA 2025.

La Legion Go 2 tiene un aspecto muy similar al de la portátil original con Windows 11 y mantiene la pantalla de 8,8 pulgadas, pero se ha actualizado a un panel OLED. Sin embargo, tal y como se rumoreaba, la resolución ha bajado de los 1600p actuales a 1200p (conocida como WUXGA, 1920 x 1200).

La nueva pantalla cuenta con una frecuencia de actualización de 144 Hz con soporte VRR (frecuencia de actualización variable) para una experiencia de juego más fluida, y tiene la certificación HDR TrueBlack 1000, por lo que debería ofrecer colores vivos y llamativos con negros profundos (como cabría esperar de una pantalla OLED).

Bajo el capó, tenemos el procesador AMD Ryzen Z2, o Ryzen Z2 Extreme para más potencia, y el dispositivo portátil se puede configurar con hasta 32 GB de RAM del sistema (a 8000 MHz).

En cuanto al almacenamiento, el Legion Go 2 puede equiparse con un SSD PCIe 4.0 de hasta 2 TB, y una ranura microSD permite ampliar hasta otros 2 TB de espacio.

Lenovo también ha mejorado la batería, que ahora tiene una capacidad de 74 Whr, frente a los 49 Whr del Legion Go original, lo que supone un aumento del 50 % en la capacidad.

Como se ha señalado, el diseño sigue siendo prácticamente el mismo, pero hay algunas novedades, como un lector de huellas dactilares en el botón de encendido para iniciar sesión rápidamente mediante datos biométricos.

(Image credit: Lenovo)

Además, los controladores Legion TrueStrike se han modificado para ofrecer lo que Lenovo describe como «líneas más ergonómicas, un tacto más suave y una disposición de botones más inteligente»: hay tres botones programables que se pueden personalizar a tu gusto.

Los nuevos controladores TrueStrike son compatibles con el dispositivo anterior, por lo que si quieres utilizarlos con un Legion Go de primera generación, puedes hacerlo.

Lenovo aún no ha dado detalles sobre el precio (y ha habido algunos rumores preocupantes al respecto).

(Image credit: Lenovo)

Más potencia en tu dispositivo portátil y mayor duración de la batería

En definitiva, se trata de un hardware nuevo y potente, y esa pantalla OLED sin duda mejorará la calidad de la experiencia de juego portátil que ofrece, impulsada por esa CPU AMD más potente.

Es posible que algunas personas se sientan decepcionadas porque Lenovo haya reducido la resolución de la pantalla, y entiendo sus motivos, pero supongo que la pantalla no va a decepcionar.

También hay que recordar que, especialmente en los dispositivos portátiles, la velocidad de fotogramas y la duración de la batería son aspectos muy importantes, y bajar a 1200p ayudará a conseguir una mayor fluidez en el juego y una mayor duración de la batería. Hablando de esto último, también contamos con una batería mucho más potente, por lo que, en general, debería suponer un gran aumento de la autonomía cuando se juega fuera de casa.