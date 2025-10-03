Tus conversaciones con Meta AI comenzarán a influir en los anuncios que ves en Facebook e Instagram

Meta comenzará a utilizar las conversaciones con su asistente Meta AI en Facebook e Instagram para personalizar anuncios y contenido.

No hay opción de exclusión voluntaria.

Las conversaciones en WhatsApp no se utilizarán para anuncios por ahora.

¿Eres de los que utiliza con frecuencia el chatbot Meta AI en Facebook o Instagram? De ser así, tienes que saber esto, pues pronto tus conversaciones comenzarán a influir en el tipo de anuncios y contenido que ves dentro de unos meses.

El gigante tecnológico anunció que el plan para usar tus interacciones con el asistente de IA para ajustar lo que aparece en tu feed comenzará el 16 de diciembre. Y no podrás desactivar esta función. Meta empezará a notificar a los usuarios sobre esta actualización a partir de este mes.

"Ya sea una conversación por voz o un intercambio de texto con nuestras funciones de IA, esta actualización nos ayudará a mejorar las recomendaciones que ofrecemos a las personas en nuestras plataformas, de modo que tengan más probabilidades de ver contenido que realmente les interese — y menos de aquel que no", explicó Meta en su anuncio.

"Por ejemplo, si chateas con Meta AI sobre senderismo, podríamos deducir que estás interesado en el senderismo — tal como lo haríamos si publicaras un reel sobre el tema o le dieras 'me gusta' a una página relacionada. Como resultado, podrías empezar a ver recomendaciones de grupos de senderismo, publicaciones de amigos sobre rutas o anuncios de botas de montaña."

Meta claramente quiere que la gente perciba el uso de datos de la IA como equivalente al uso de la información que publicas públicamente. Pero detrás del discurso habitual sobre “relevancia” hay un trasfondo más claro: se trata de usar las conversaciones con la IA como otra fuente rica de datos de comportamiento, colocando las interacciones con el asistente al mismo nivel que los “me gusta”, los compartidos y los clics para moldear tu experiencia digital… y monetizarla.

Y la única manera de evitar que Meta AI use tus datos es no interactuar con el chatbot.

Otra opción es seguir usando WhatsApp, que por ahora sigue excluida del plan de segmentación publicitaria de Meta. Pero si alguna vez le has pedido a Meta AI que te sugiera un restaurante o te recomiende una rutina de ejercicios, esa conversación pronto formará parte del entramado invisible que determina el contenido de tu feed.

La empresa afirma que respetará los límites en torno a categorías sensibles como política, religión, sexualidad y salud, pero las definiciones de “sensible” no son universales, y los errores de clasificación parecen inevitables.

Marketing de Meta AI

Por otro lado, es probable que solo unos pocos usuarios sigan creyendo que su experiencia en línea es puramente orgánica. Pero tratar el chat con IA de la misma manera que la interacción con las publicaciones o los clics en anuncios es algo nuevo. Un chatbot no es una publicación. Y a medida que los asistentes de IA se vuelven más naturales y conversacionales, se difumina la línea mental entre hablar con una herramienta y alimentar a un recolector de datos. La ilusión de intimidad puede aumentar la disposición de las personas a compartir, incluso cuando el asistente toma notas discretamente para el motor publicitario.

Meta es pionera en este proyecto, pero Google ha estado hablando y experimentando con anuncios de IA en Gemini y desde sus resúmenes de IA, y Amazon está utilizando conversaciones con su chatbot de IA Rufus para fines similares.

Sin embargo, hay una excepción geográfica al nuevo papel de Meta AI. Por ahora, el lanzamiento no incluye a Europa y el Reino Unido, debido a leyes de privacidad de datos como el RGPD de la UE. Esas regulaciones ralentizan los cambios en el uso de los datos personales. Meta está trabajando para que esto sea posible allí, pero puede que lleve algún tiempo.

Que esta sea una buena medida para Meta puede depender de si la gente está de acuerdo en que pedir consejo a un chatbot sobre la remodelación de su cocina signifique ver contenido relacionado más tarde ese mismo día, o que dar «me gusta» a una publicación con una receta sea lo mismo que pedir una receta. Meta apuesta por que la mayoría de la gente aceptará la comodidad y no pondrá objeciones a los mecanismos que hay detrás. Pero, si no quieres que Meta AI decida el tipo de anuncios que ves, te interesará buscar en otro sitio ideas para tu próxima compra.