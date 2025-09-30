Conoce Vibes de Meta, una nueva forma de crear y remezclar videos con IA

Meta ha lanzado una nueva función de feed de video con IA llamada Vibes.

Puedes remezclar videos existentes generados por IA o crear uno mediante un comando en la aplicación Meta AI o en meta.ai.

Los videos se pueden compartir en Instagram Reels y Facebook Stories.

El último experimento de Meta convierte tu próximo Instagram Reel en una creación impulsada por IA. La empresa ha lanzado un nuevo feed de vídeos cortos llamado Vibes en la aplicación Meta AI y en meta.ai, que contiene exclusivamente vídeos generados por IA. Los usuarios pueden verlos y, a continuación, crear, remezclar y compartir los suyos propios dentro de la aplicación o en Instagram y Facebook.

Meta intenta atraer a aquellos que pueden tener una idea divertida para un video, pero carecen de los medios para producirlo o editarlo. Vibes te permite desplazarte por un feed personalizado de escenas surrealistas y clips estilizados creados con los modelos de video de Meta AI, y remezclar inmediatamente el aspecto, el estilo o el sonido para que se adapte a tu propio estilo.

En su lanzamiento, Vibes parece una mezcla de red social, galería de arte con IA y caja de juguetes digital. Puedes crear un video desde cero utilizando indicaciones de texto, subir tus propios elementos visuales o pulsar "remixear" en un clip existente.

(Image credit: Meta)

Los populares Instagram Reels y TikToks utilizan muchos efectos digitales, pero siguen dependiendo en gran medida de las actuaciones humanas. Vibes da un giro a esta tendencia. La actuación pasa a ser opcional. La aportación humana sigue estando presente, pero en la remezcla, no en la grabación. Es posible que nunca aparezcas en tu propio video y, sin embargo, serás la mano oculta detrás de él. Quizás en un futuro próximo haya muchos jóvenes fans de creadores a los que nunca han visto en cámara, pero cuyo arte de remezclar con IA les encanta.

Vibes consolida varios proyectos de IA de Meta ya existentes. La empresa presentó a principios de este año pegatinas de IA y generadores de imágenes en todas sus aplicaciones. Vibes simplemente reúne esas herramientas en un vídeo corto completo. Es probable que tenga más éxito que el chatbot con IA que Meta también probó hace un tiempo. Convertir a la IA en un cocreador en lugar de un compañero de conversación probablemente resulte más atractivo. Y si tiene éxito, Vibes podría cambiar la forma en que las personas crean videos cortos en línea, especialmente los usuarios más jóvenes.

Video de Vibes

(Image credit: Meta)

Dicho esto, si Vibes lleva a los usuarios a llenar Reels e Historias con imágenes baratas, incoherentes o inquietantes, conocidas colectivamente como «basura de IA», algo que ya se está convirtiendo en un problema, podría convertirse en una razón para que la gente abandone las plataformas en lugar de utilizarlas de forma más creativa, como probablemente espera Meta.

Después de todo, un género muy popular de vídeos en las redes sociales es simplemente gente hablando de sus vidas ante una cámara. ¿Aceptará la gente Reels, que comenzó como sugerencias de IA, de la misma manera?

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Quizás reconociendo ese posible obstáculo, la respuesta de Meta parece inclinarse por la personalización y el refinamiento. El feed de Vibes aprenderá lo que te gusta cuanto más interactúes, ofreciéndote una selección de clips de IA adaptados a tus gustos. Además, la empresa está estableciendo colaboraciones con artistas visuales y creadores para mejorar la calidad de los modelos y los videos resultantes.

(Image credit: Meta)

Y hay un atractivo innato en una herramienta que facilita la producción de videos divertidos que normalmente serían imposibles de hacer sin una gran inversión de tiempo y dinero. No es necesario saber animar o dirigir para crear un buen Vibe. Solo se necesita una idea y un punto de vista. Para las personas que se han sentido excluidas de la cultura actual de los videos en redes sociales debido a su timidez, sus carencias técnicas o la falta de equipo, Vibes puede resultar muy atractivo.

Por ahora, Vibes se lanza como una vista previa y permanece separado del feed principal de Instagram, pero la integración ya se está llevando a cabo. Puedes encontrar videos de Vibes en Reels y Stories, con etiquetas que los remontan a Meta AI. Esta visibilidad podría ayudar a normalizar el contenido generado por IA. O podría trazar una línea más clara entre lo que es hecho por humanos, lo que es moldeado por máquinas y lo que prefiere la gente.