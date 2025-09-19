EssilorLuxottica y Meta traen a México los nuevos Ray-Ban Meta y Oakley Meta Vanguard

Como saben, Meta presentó recientemente la nueva generación de sus populares lentes inteligentes, así como otros dispositivos que revolucionarán el mercado.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la categoría de wearables, donde el diseño icónico y la innovación tecnológica convergen para transformar la manera en que vemos, escuchamos y nos conectamos.

Recordemos que desde su debut, la familia de lentes Ray-Ban Meta se ha convertido en un fenómeno global, posicionándose como las lentes con IA más vendidas del mundo. A ese legado se suma ahora Ray-Ban Meta (Gen 2), que llega con mejoras clave: cámara ultra gran angular de 12 MP capaz de grabar video en ultra-HD 3K, batería extendida de hasta 8 horas, nuevos estilos y colores, y la opción de incorporar lentes graduados, incluyendo la tecnología Transitions Gen S.

Este modelo también integrará próximamente enfoque en conversación una nueva función de audio con inteligencia artificial que permite amplificar la voz de la persona con la que hablas, aislándola del ruido ambiente en lugares como cafés, parques o espacios concurridos. Todo esto, sin dejar de lado el diseño atemporal que ha hecho de Ray-Ban un ícono cultural.

Por otro lado, la marca deportiva por excelencia Oakley da un salto al futuro con el lanzamiento de Oakley Meta Vanguard, una nueva línea de lentes con IA pensadas para quienes viven en movimiento. Diseñadas para acompañar rutinas exigentes, combinan las lentes PRIZM de Oakley con una cámara de 12 MP con campo de visión de 122°, altavoces abiertos de alto volumen, reducción de ruido por viento y resistencia IP67 a agua, polvo y condiciones extremas.

Compatibles con cascos y gorras, estas gafas están optimizadas para largas sesiones de entrenamiento y se integran con plataformas como Garmin y Strava, permitiendo acceso a datos de rendimiento en tiempo real. Además, su batería dura hasta 9 horas de uso mixto, con 36 horas adicionales vía estuche de carga. Los usuarios también pueden intercambiar las lentes PRIZM para adaptar su look o mejorar la visibilidad en diferentes condiciones de luz.

"La colaboración con Meta nos ha permitido romper las barreras entre estilo, tecnología y funcionalidad. Con esta nueva generación de lentes con IA seguimos empujando los límites de lo que significa estar conectado. Ya no se trata sólo de ver bien, sino de vivir mejor, con más información, más libertad y más expresión personal." ​ — Francesco Milleri, Presidente y CEO de EssilorLuxottica

"Estas nuevas lentes representan lo mejor de nuestra visión en Meta: tecnología pensada para mejorar la vida diaria. Estoy emocionado por continuar esta alianza con EssilorLuxottica y llevar las lentes con IA a una nueva audiencia global." ​ — Mark Zuckerberg, Fundador y CEO de Meta

Ray-Ban Meta (Gen 2) estará disponible en México a principios de noviembre 2025 y Oakley Meta Vanguard estará disponible en México a principios de diciembre.