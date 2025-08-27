Estos impresionantes lentes inteligentes con pantalla ponen a Meta en alerta

Los lentes Rokid se lanzarán a nivel internacional.

Tendrán un precio de 599 dólares (alrededor de 355 libras esterlinas/920 dólares australianos) y saldrán a la venta en noviembre.

Son más baratos, pero llegarán más tarde que los rumoreados lentes inteligentes con pantalla de Meta.

A solo un par de semanas del "Meta Connect", donde probablemente veremos los primeros lentes/gafas inteligentes Ray-Ban con pantalla de la empresa, aparece un competidor que le ha ganado la partida en este aspecto y todo indica que está a la altura de lo que ofrece la gran compañía.

Esto se debe a que acabamos de celebrar el evento de lanzamiento internacional de las Rokid Glasses, que ya están disponibles en Kickstarter si quieres conseguir un par con un descuento por tiempo limitado (que oscila entre el 20 y el 15 %, dependiendo de la oferta por compra anticipada que consigas).

A simple vista, comparten muchas similitudes con las gafas inteligentes existentes de Meta: una cámara de 12 MP, altavoces de oído abierto y un chipset Qualcomm Snapdragon AR1. También dispondrás de un asistente de IA integrado, que funciona con «ChatGPT 5», si tienes conexión a Internet.

Sin embargo, estas gafas Rokid van un paso más allá, ya que también cuentan con un par de pantallas de guía de ondas Micro LED que sirven como pantalla de visualización frontal para indicaciones, traducción en tiempo real y como apuntador.

(Image credit: Rokid)

Otra característica que se insinúa en las imágenes promocionales es que las gafas pueden, al igual que las gafas inteligentes de Meta, identificar cosas que puedes ver cuando se les solicita. Además, con la pantalla, también resaltarán lo que han identificado. Esto sería muy útil para asegurarse de que no haya confusión entre lo que querías saber más y lo que las gafas te están informando.

Estas pantallas parecen aparecer convenientemente en tu campo de visión, pero un poco apartadas para no distraerte demasiado, aunque no son a todo color. Solo se puede ver texto y formas en verde.

En cualquier caso, parece que las gafas de Rokid podrían ser un verdadero éxito si están a la altura de las expectativas. Sobre todo porque, incluso antes de los descuentos por compra anticipada, su precio será de 599 dólares (alrededor de 355 libras esterlinas/920 dólares australianos).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Eso es considerablemente menos que los 800 dólares (590 libras esterlinas/1230 dólares australianos) que, según los rumores, costarán las gafas de Meta.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Rokid) (Crédito de la imagen: Rokid)

Sin embargo, yo no descartaría todavía a Meta, ya que en la carrera por las gafas inteligentes, cuenta con un historial probado con algunas gafas muy elegantes (y a la vez funcionales) gracias a sus colaboraciones con Ray-Ban y, más recientemente, con Oakley.

Es más, los rumores sugieren que las gafas de Meta contarán con una pantalla a todo color, aunque solo será visible para un solo ojo. Sin embargo, esto las convertiría en una pantalla más versátil.

En cuanto a la diferencia de precio, si se tiene en cuenta que las gafas de Meta siempre vienen con un estuche de carga (por lo que es de suponer que su nuevo modelo también lo hará), solo costarán unos 100 dólares más, ya que las gafas de Rokid con estuche de carga cuestan 698 dólares (alrededor de 395 libras esterlinas/1075 dólares australianos).

También es probable que las gafas de Meta lleguen antes, ya que Connect es en septiembre y la tecnología suele lanzarse en el plazo de un mes después. Las gafas Rokid no se enviarán desde Kickstarter hasta noviembre.

(Image credit: Oakley / Meta)

Aunque este lanzamiento no revela un claro ganador o perdedor entre Rokid y Meta, sí pone de relieve que el mercado de las gafas inteligentes no va a ser una carrera de un solo participante, al menos no en la medida en que lo ha sido la realidad virtual en los últimos años.

Tendremos que esperar a ver qué presenta Meta en Meta Connect y, como siempre, tendremos que probar ambas gafas antes de emitir nuestro veredicto final, pero las especificaciones de Rokid parecen impresionantes y, si logran aterrizar con éxito, Meta (y cualquiera que quiera comprar unas gafas inteligentes) querrá prestarles atención.