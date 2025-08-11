Meta tiene dos nuevos cascos de realidad virtual que puedes probar.

Son prototipos que normalmente no están disponibles para el público.

Tendrás que asistir a SIGGRAPH 2025 para probarlos.

De vez en cuando, Meta presenta algunos de sus prototipos de cascos de realidad virtual, modelos que no están destinados al público en general, como su Meta Quest 3, pero que permiten a sus investigadores probar características que superan con creces los límites de los cascos comerciales actuales. Como el casco Starburst, que ofrecía un brillo máximo de 20 000 nits.

Tiramisu y Boba 3, otros dos de sus prototipos, se centran más en ofrecer «resolución retiniana» y un campo de visión extremadamente amplio que en presumir de un brillo increíble, pero al igual que con Starburster, Meta ofrece a los usuarios la oportunidad de probar estas gafas que normalmente solo se pueden ver en el laboratorio.

Eso sí, solo si asistes a SIGGRAPH 2025 en Vancouver.

Sin duda, SIGGRAPH está lleno de tecnología XR futurista y demostraciones que empresas como Meta y sus Reality Labs se han guardado.

Aunque normalmente los prototipos se parecen mucho al Tiramisu. Es decir, un poco poco prácticos.

Tiramisu al menos parece ser un casco que se puede llevar con normalidad, aunque parezca un Meta Quest 2 estirado de forma cómica; Starburst, por ejemplo, tuvo que suspenderse de un marco metálico, ya que era demasiado pesado para llevarlo puesto.

Pero Tiramasu no parece el modelo más práctico. La contrapartida es que Meta puede equipar las gafas con pantallas µOLED y otras tecnologías, como lentes personalizadas, para ofrecer un alto contraste y resolución, 3 y 3,6 veces superiores, respectivamente, a los que ofrece Meta Quest 3.

Como resultado, Tiramasu es lo más cerca que Meta ha estado de lograr la "prueba visual de Turing", es decir, imágenes virtuales que son indistinguibles de las reales.

Por otro lado, Boba 3 parece un casco que se podría comprar mañana mismo y, por cómo lo describe Meta, da la sensación de que en algún momento del futuro podría llegar algo inspirado en él.

Esto se debe a que parece sorprendentemente compacto: aparentemente pesa solo 660 g, un poco menos que un Quest 3 con correa Elite, que pesa 698 g. También tiene una resolución de 4k por 4k y, lo que hace que estos lentes sean especiales, cuenta con un campo de visión horizontal de 180° y un campo de visión vertical de 120°.

Eso es significativamente más que los 110° y 96°, respectivamente, que ofrece el Meta Quest 3, y mientras que el 3 cubre aproximadamente el 46 % del campo de visión de una persona, el Boba 3 captura alrededor del 90 %.

El único problema es que el Boba 3 requiere una «GPU y un sistema de PC de gama alta», según Yang Zhao, científico óptico de Display Systems Research. Esto se debe a que necesita llenar el espacio adicional que crea el campo de visión más amplio, lo que conlleva mayores requisitos de computación.

Aunque Zhao señaló que Boba 3 es «algo que queríamos lanzar al mercado lo antes posible», y que en cierto modo se asemeja a unas gafas, la dirección de diseño que, según se dice, tomará el próximo casco de Meta.

Así que tendremos que estar atentos para ver qué lanza Meta a continuación, pero aunque solo unos pocos afortunados podrán probar Boba 3 en Siggraph, espero que muchos más podamos experimentar los cascos de realidad virtual de última generación que inspira.