Se espera que Apple lance un motor de búsqueda con inteligencia artificial para competir con ChatGPT, y podría estar impulsado por Google

Se rumorea que Apple está trabajando en una herramienta de búsqueda con inteligencia artificial

Se espera que la función se lance en 2026 y podría estar impulsada por Google

Se espera que el iPhone 17 se presente la próxima semana

Parece que Apple no quita el pie del renglón sobre la inteligencia artificial y de acuerdo con una fuente privilegiada, estaría trabajando en un motor de búsqueda basado en IA que podría estar impulsado por Google.

Mark Gurman, experto en Apple de Bloomberg, informa de que Apple «tiene previsto lanzar el próximo año su propia herramienta de búsqueda web basada en inteligencia artificial, lo que intensificará la competencia con OpenAI y Perplexity AI Inc.».

Esto se produce tras informes anteriores que indicaban que Apple estaba estudiando posibles oportunidades para mejorar su oferta de inteligencia artificial, tras el decepcionante lanzamiento de Apple Intelligence hace casi 12 meses.

Gurman ha hablado con «personas con conocimiento del asunto» que afirman que el proyecto se llama «World Knowledge Answers» y que se integrará en una versión mejorada de Siri.

Según el informe, algunos ejecutivos denominan al próximo software un «motor de respuestas», y Apple «pretende lanzar el servicio en primavera».

Según el artículo de Gurman, parece que World Knowledge Answers funcionará de manera similar a la búsqueda de ChatGPT o al modo de IA de Google, permitiendo a los usuarios pedir respuestas a Siri y escuchar las respuestas del asistente de voz.

Curiosamente, Gurman afirma que la tecnología que se dice que impulsa esta nueva función podría estar desarrollada por Google. Afirma que «las empresas han llegado a un acuerdo formal esta semana para que Apple evalúe y pruebe un modelo de IA desarrollado por Google para ayudar a impulsar el asistente de voz».

Esto no sería ninguna sorpresa, especialmente teniendo en cuenta los informes anteriores que indicaban que Apple estaba interesada en implementar el modelo de IA Gemini de Google en Apple Intelligence.

¿La inteligencia que hemos estado esperando?

Gurman afirma que, según sus fuentes, «la nueva experiencia de búsqueda incluirá una interfaz que utilizará texto, fotos, vídeos y puntos de interés locales. También ofrecerá un sistema de resumen basado en inteligencia artificial diseñado para que los resultados sean más fáciles de digerir y más precisos que los que ofrece la actual Siri».

Aunque esto suena increíblemente prometedor, conviene tomarlo con cautela, sobre todo teniendo en cuenta el historial de Apple en el lanzamiento de funciones basadas en inteligencia artificial. Aunque Gurman suele ser muy preciso en sus informes, pueden cambiar muchas cosas durante el desarrollo de un producto cuyo lanzamiento se rumorea que tendrá lugar dentro de casi 12 meses.

Apple se está preparando para la semana más importante del año, en la que presentará el iPhone 17 el 9 de septiembre, y aunque no esperamos ver mucho de Apple Intelligence en el evento, tal vez la empresa con sede en Cupertino tenga preparada una sorpresa relacionada con la IA.

El tiempo dirá si este motor de búsqueda Siri impulsado por IA llega a buen puerto, pero teniendo en cuenta el aumento de la popularidad de las herramientas de IA generativa, sospecho que podría ser un gran éxito.