Apple-Leak deutet auf 18 neue Produktveröffentlichungen und reicht von iPhones bis hin zu iMacs

Auch wenn im Jahr 2023 die Apple Vision Pro zweifelsohne die größte Neuankündigung des Unternehmens mit dem markanten Apfel als Logo war, so hat Apple doch noch immer ein wachsames Auge auf die altbekannten Segmente rund um iPhone, MacBook sowie iMac und stärkt selbige noch in den kommenden Monaten mit einer neuen Produktwelle ...

Ganze 18 Stück sollen es an der Zahl sein, insofern man Bloombergs Mark Gurman Glauben schenken mag. Selbiger hat zudem eine neue Produktroadmap geteilt, die auf diverse bekannte, aber auch unerwartete Neuerscheinungen eingeht.

Zu altbekannten Vertretern zählen hierbei die iPhones, die auch 2023 bei vielen Fans auf dem Wunschzettel stehen dürften. Und auch eine überarbeitete Fassung der Apple Watches dürfte wohl nur bei den wenigsten Lesern für Ungläubigkeit sorgen.

Viel spannender dürfte es hingegen im Bereich der Mac(Books) und Tablets werden, wo Apple bereits in der Vergangenheit die Unberechenbarkeit des Unternehmens unter Beweis stellen konnte. Besonders ins Auge gestochen ist mir hingegen die mutmaßliche Entwicklung eines neuen Smart-Home-Geräts mit entsprechendem Display, womit Apple TV und HomePod in den eigenen vier Wänden sinnvoll ergänzt scheinen.

Neugierig geworden? Dann lass uns zusammen einen umfänglichen Blick auf die Liste der spekulierten Neuerscheinungen werfen:

iPhone 15 (vier neue Modelle)

iPhone 15 / iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

(Image credit: Apple)

Kaum eine Überraschung, der Vollständigkeit halber seien sie aber trotzdem genannt. Die neuen iPhone 15-Modelle werden in gewohnter Manier in einer Vielzahl von Varianten zur Verfügung stehen.

Dieses Jahr hat man sich wieder für einen Mix aus Standard- und Plus-Modell für das iPhone 15 entschieden, während das Pro-Äquivalent in einer Standardgröße sowie einer Max-Ausgabe im Handel erhältlich sein dürfte.

Wenn man zudem den Release der aktuellsten Generation im Hinterkopf behält (7. September 2022), so dürfte die Folgegeneration wohl kaum noch viel länger auf sich warten lassen ...

Apple Watch (drei Modelle)

Apple Watch Series 9 (41 mm und 45 mm)

Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Apple)

Mit Codenamen N207, N208 sowie N210 betitelt erscheint 2023 zudem eine Reihe neuer Apple Watches. Zwei dieser Ableger sind der Series 9 zuzuordnen, die einmal mehr in einer 41-mm- sowie 45-mm-Variante erscheint. Viel mehr ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt, was meiner Vorfreude auf etwaige neue Features aber kaum einen Dämpfer versetzen kann.

Gleiches gilt übrigens auch für die Apple Watch Ultra 2, welche in 2023 scheinbar mit einem 2,1-Zoll micro-LED-Display anstelle der bisherigen OLED-Technik erscheint.

Wann der Release ist, wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, mit Zuversicht kann man aber wieder vom September ausgehen, insofern hier auch die zuvor genannten iPhones ihren Weg auf den Markt finden. Einzig eine Apple Watch SE dürfen wir 2023 wohl nicht mehr erwarten ...

MacBook Pro (drei Varianten)

MacBook Pro 13 Zoll (M3)

MacBook Pro 14 Zoll (M3 Pro, M3 Max)

MacBook Pro 16 Zoll (M3 Pro, M3 Max)

(Image credit: Apple)

Während der Release der neuen iPhone- sowie Apple Watch-Generation für 2023 bereits in Stein gemeißelt scheint, herrscht bei den MacBooks Unklarheit. Zwar spricht die geleakte Liste von einem Release in näherer Zukunft, weiter eingegrenzt wird selbiger aber nicht.

Immerhin gibt es jedoch schon entsprechende Codenamen und Theorien, die suggerieren, dass Apple tatsächlich an einer neuen MacBook-Pro-Generation mit M3-Chips arbeitet. Konkret dürfte es sich hier um ein 13-Zoll-, 14-Zoll- sowie 16-Zoll-Modell handeln (J504, J514 sowie J516)

Ob wir diese aber noch 2023 sehen werden, mag ich stark zu bezweifeln. Immerhin bietet der M2 Pro Chip noch so einiges an Leistung und ein verfrühter Release des M3 (oder eine Ankündigung des selbigen) könnte die Käuferschaft eher zum Warten animieren.

Andererseits habe ich ja bereits angedeutet, dass man sich bei Apple nie hundertprozentig sicher sein sollte ...

iMacs (drei neue Varianten)

iMac (24 Zoll)

Zwei noch größere Vertreter sind in Entwicklung

(Image credit: Apple)

Und selbst die iMacs scheinen beim US-Gigant noch nicht komplett in Vergessenheit geraten. Und insbesondere die Andeutung der Arbeiten an gleich zwei neuen und übergroßen Vertretern zaubert mir ein fettes Grinsen ins Gesicht – selbst wenn hier noch einiges an Geduld gefordert sein mag.

Aber auch wenn die größeren Vertreter womöglich erst in 2024 ihr großes Debüt feiern, könnte der neue 24-Zoll-iMac (2023) doch schon einmal ein gelungener Vorgeschmack auf das sein, was uns im Folgejahr erwartet... vielleicht sogar schon mit M3!

MacBook Air (zwei neue Modelle)

MacBook Air (13 Zoll)

(Image credit: Apple)

Ja, ich weiß, ich weiß: Wir haben doch erst ein neues Apple MacBook Air bekommen, oder nicht? Und diesmal ja sogar eins mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale!

Dennoch scheint das Unternehmen wohl einen Narren am Einsteiger-MacBook gefressen zu haben, weswegen noch in den kommenden Monaten ein neuer 13-Zoll-Vertreter das Licht der Welt erblicken könnte. Und ein weiterer könnte sogar mit einem schicken 13,4 Zoll OLED-Display sowie M3-Chip beschmückt sein – Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht!

iPad (drei neue Modelle)

iPad Pro (zwei Varianten)

iPad Air

(Image credit: Apple)

Die neuesten iPad Pro könnten bald auf dem Plan stehen. Ob sie aber auch tatsächlich noch 2023 erscheinen, bleibt abzuwarten. Immerhin wissen wir aber aber dank Gurman schon einmal, dass die "iPad Pro mit einem OLED-Display überarbeitet werden" und auf die Codenamen J717 sowie 720 hören.

Und auch wenn es sicher schon einige da draußen gibt, die den neuen iPads entgegenfiebern, darf sich Apple meinetwegen gern noch ein wenig länger gedulden, um dann (wieder einmal) vollends abzuliefern. Und dass dem Unternehmen dies schließlich gelingt, schließe ich entlang der Gerüchte um 14-Zoll- sowie 16-Zoll-Modelle keineswegs aus!

Günstige Alternativen könnte es hingegen schon eher zeitiger in Form des iPad Air geben. Selbiges stellt ja schon längst einen gelungenen Kompromiss zwischen dem Standard-Vertreter sowie seinem Pro-Pendant dar und dürfte somit auch 2023 große Augen garantieren. In puncto Release würde ich beim Air (sollte es erscheinen) wieder auf die Herbstmonate tippen, wo es zusammen mit den neuen iPhones das Jahresende versüßt.

Was könnte sonst noch auf dem Weg sein?

Der Großteil der bisher genannten Produkte wurde bereits erahnt, diskutiert und somit sind die konkreten Erscheinungsdaten wenig verwunderlich. Aber gibt es womöglich auch noch die eine oder andere Überraschung? Vielleicht!

Immerhin hat Apple ja auch noch einige weitere Segmente, die zweifelsfrei von dem ein oder anderen Update profitieren könnten. Wie wäre es zum Beispiel mit der dritten Generation der AirPods Pro oder gar einem Nachfolger für die AirPods Max?

Aber auch neues Smart-Home-Equipment sollte man nicht ausschließen. Gerade nachdem Google mit dem Pixel Tablet nun auch dem iPad den Kampf ansagt, könnte man sich mit einer Google Nest-Alternative revanchieren. Oder aber man konzentriert sich weiter auf Apple TV und liefert hier in den nächsten Monaten eine aktualisierte Version, um fortlaufend mit dem Fire TV Stick, Chromecast und sonstigen Alternativen um die Kundschaft zu buhlen.

Oder aber ... und das ist wohl das Wahrscheinlichste ... wir konzentrieren uns am Ende des Tages doch wieder auf die Apple Vision Pro. Denn ganz egal, was auch immer in den kommenden Monaten erscheinen mag: der Release von Apples erstem VR-Headset und die Entdeckung seiner zahlreichen Vorzüge dürften wohl allen anderen Neuerscheinungen die Show stehlen!