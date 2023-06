Vielleicht war es der Moment, in dem ein virtueller Schmetterling mühelos auf einem ausgestreckten Finger landete. Vielleicht war es das zähnefletschende Maul eines Dinosauriers, das nur wenige Zentimeter von unserem Gesicht entfernt war, oder sogar der Bergsteiger, der barfuß auf einem dünnen Seil über einer riesigen Schlucht balancierte. In Wahrheit waren es all diese Erfahrungen mit Apples atemberaubendem Apple Vision Pro Spatial-Computing-Headset, die uns davon überzeugt haben, dass wir gerade die wahre Zukunft der VR erlebt haben.

Ich weiß, was du denkst: "Alter, sprecht mit mir, wenn ihr Apple aus eurem System gespült habt." Das ist nur fair. Wir sind nur wenige Stunden von dem Moment entfernt, als Apple auf der WWDC 2023 sein erstes VR/AR-Wearable vorstellte. Es war eine gute Präsentation, aber es ist schwer, die Leistung oder das Erlebnis der VR-Nutzung durch eine Präsentation aus der Konserve zu vermitteln; ein 2D-Video ist dieser Aufgabe nicht gewachsen.

Denke an all die Meta Quest-Präsentationen, bei denen CEO Mark Zuckerberg und seine oft halbnackten Freunde durch das Metaverse wandern. Ich meine, das klingt cool, aber... OK, selbst die Erfahrung des Metaverse ist nicht gleichzusetzen mit der Idee des Metaverse. Um Meta und anderen VR-Anbietern die Ehre zu erweisen: Du weißt nicht, wie gut die HTC Vive Pro oder die Meta Quest Pro sind, bis du sie ausprobiert hast.

Wir haben sie alle ausprobiert und sie haben alle ihre Momente - aber auch ihre Grenzen. Die Grafik hält nicht immer zusammen. Outside-in-Features wie Passthrough-Videos sind körnig oder die Darstellung deiner Hände und Finger ist zu cartoonhaft. Und die Headsets sind meist zu schwer oder unbequem, um sie länger als 15 Minuten am Stück zu tragen.

Material und Design

Spatial Audio wird über die Lautsprecher auf beiden Seiten deines Kopfes übertragen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mit dem Apple Vision Pro, einem Projekt, an dem buchstäblich jahrelang gearbeitet wurde (und das zeigt sich), ist Apple diese Probleme nicht angegangen, indem es versucht hat, einen Mittelweg zu finden. Stattdessen hat das Unternehmen bei den Komponenten, dem Design und den Materialien keine Mühen gescheut. Das Ergebnis ist ein Mixed-Reality-Headset, das gleichzeitig vertraut und völlig anders ist.

Es sieht immer noch aus wie eine teure Skibrille, aber das Gesicht ist tatsächlich ein außergewöhnliches Stück Glas. Im immersiven Modus und mit einem Kaleidoskop aus Regenbogenfarben sieht es aus wie die Cousine von Siri (ja, Siri ist integriert, nein, wir konnten es nicht ausprobieren). Im Passthrough-Modus kann es deine Augen oder vielleicht ein Video deiner Augen zeigen, da es offensichtlich keine Möglichkeit gibt, durch das Gerät hindurchzusehen. Sie haben dieses Feature "Eye Sight" genannt. Es erinnert daran, wie jemand aussieht, der diese alten Röntgenbrillen trägt.

Der Rest besteht aus einem stoffbezogenen Gehäuse und einem Rahmen aus gebürstetem Aluminium (der perfekt mit dem Glasgesicht verschmilzt) sowie einem breiten Netzgewebeband auf der Rückseite, mit dem du das Gerät an deinem Kopf befestigen kannst.

Im Inneren befinden sich gleich zwei Apple Silizium, das M2 und das neue R1 (das eine ist für die Verarbeitung zuständig, während das andere für ein erstklassiges räumliches Erlebnis sorgt). Vieles davon konntest du bereits aus der Präsentation und den verschiedenen Berichten über den neuen Vision Pro entnehmen. Ich möchte dir erzählen, wie du ihn benutzt.

Preis und Verfügbarkeit

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple hat sein Vision Pro Headset am 5. Juni 2023 auf der WWDC 2023 angekündigt. Es wird in den USA 3.499 US-Dollar kosten und irgendwann im nächsten Jahr (2024) ausgeliefert. Die Verfügbarkeit und der Preis in anderen Märkten müssen noch bestätigt werden, aber Apple sagt, dass sie im Jahr 2025 folgen.

Apple Vision Pro Einrichtung

Detail der digitalen Krone des Apple Vision Pros (links) und des Netzgewebes. (Image credit: Apple)

Im Gegensatz zu einer typischen Produktpräsentation, bei der du mit der neuesten Technologie machen kannst, was du willst, war die etwa 30-minütige Vision Pro-Demo von Apple eine geführte Erfahrung. Das heißt nicht, dass wir es nicht benutzt haben. Apple hat uns nur ziemlich genau vorgeschrieben, was wir tun sollen. Am Ende fanden wir aber, dass wir so das Beste daraus machen und wir so eine der besten AR/VR-Erfahrungen überhaupt haben konnten.

Bevor wir das etwa 453 g schwere Headset aufsetzen konnte, wurden zunächst die Augen oder besser gesagt die Brille unseres Redakteurs überprüft. Apple würde diese Informationen nutzen, um die richtigen Zeiss-Glaseinsätze für den Vision Pro auszuwählen. Scheinbar war das hier nur ein Bruchteil der Gläser, die potenziellen Vision Pro Kunden zur Verfügung stehen würden.

Anschließend scannten sie mit einem iPhone das Gesicht (ähnlich wie bei der Face ID Registrierung) und die Ohren, um ein genaues räumliches Klangerlebnis zu erhalten. Nachdem dies alles erledigt war, ging es in einen Raum, in dem sich ein einzelnes Vision Pro befand. Es fiel sofort das Kabel auf, das sich darunter zu einem kleinen, aber dichten Akkupack (etwa zwei Stunden Akkulaufzeit) schlängelte, das ein wenig wie die Rückseite des ursprünglichen iPhones aussah. Auch das zusätzliche Band fiel auf, das von einer Seite des Headsets zur anderen verlief und das, wie sich herausstellte, beim Tragen des Headsets für den nötigen Halt sorgen würde. Fotos waren hier leider nicht erlaubt.

Lass uns loslegen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Das Headset war kleiner und leichter als die VR-Kopfbedeckungen der Konkurrenz von Meta und sogar HTC. Den Akku außerhalb des Gehäuses zu platzieren, ist nicht ganz Apple-like, aber wir denken, es ist die richtige Entscheidung. Ein oder zwei Gramm mehr im Gehäuse und die Vision Pro wäre vielleicht nicht mehr so angenehm zu tragen.

Das System startete mit dem klassischen Mac "Hallo", das in 3D-Schrift in der Luft schwebte. Das ist eine nette Idee, die diese neue Hardwarekategorie mit Apples ikonischer Produktgeschichte verbindet.

Apple Vision Pro wird hauptsächlich über Gesten- und Blickverfolgung gesteuert, aber damit das funktioniert, musste eine kurze Einrichtungsroutine durchlaufen werden. Für das Eye Tracking wurden wir angewiesen, den Kopf still zu halten und dann auf eine Reihe weißer Punkte zu schauen, die nacheinander durch die Gegend schwebten. Dann waren die Hände dran. Die vielen Kameras des Systems registrierten sie innerhalb von Sekunden. Dabei fiel ich ein schwaches, schimmerndes Glühen um sie herum auf.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I can see clearly now

Apple Vision Pros zeigt jemandem ein Video von deinen Augen, was überhaupt nicht komisch ist. (Image credit: Apple)

Haben wir schon erwähnt, dass der Vision Pro eine hervorragende Durchsicht hat? Statt einer körnigen oder eingeschränkten Sicht auf die Außenwelt, sah es fast so aus, als würden wir durch klares Glas schauen. Während der gesamten Demonstration wurde diese Ansicht absichtlich ein- und ausgeblendet. Apple tut was es kann, um die reale Welt und die Menschen um dich herum sichtbar zu halten, es sei denn, du bist im vollständig immersiven Modus.

Es gibt zwei Tasten auf dem Vision Pro. Die Erste oben links dient zum Aufnehmen von räumlichen (3D-) Fotos und Videos, wurde von uns aber nie benutzt. Auf der anderen Seite befindet sich die Digital Crown. Ja, sie ist genau wie die Digital Crown auf einer Apple Watch, nur größer. Als wir hörten, dass Apple sie in die Vision Pro integriert hat, waren wir skeptisch. Warum sollte Apple ein winziges Teil der Apple Watch in sein VR-Headset einbauen? Wie sich herausstellte, ist es eine nahezu perfekte Lösung, um die Gestensteuerung zu verbessern.

Mit der Digital Crown ließ sich zunächst das Interface des Headsets öffnen oder es neu zentrieren, indem die Taste gedrückt gehalten wird. Als wir die kleinen, horizontal ausgerichteten Apps überflogen, die wie eine Mischung aus iPad- und iOS-Symbolen aussahen, fiel uns auf, dass jede App immer wieder zu uns herüberschwappte. Wir brauchten einen Moment, um zu begreifen, dass sie alle auf unseren Blick reagierten.

Einer der Apple-Mitarbeiter erklärte uns, wie wir Vision Pros mit unserem Blick steuern können, in Kombination mit Auf- und Abwärtsbewegungen. Wenn wir z. B. eine App wie Fotos anschauen, können wir sie durch Zusammenkneifen von Daumen und Zeigefinger öffnen. Um in einem Fenster zu scrollen, halten wir unsere Hand und ziehen sie nach links oder rechts oder nach oben oder unten. Es ist nie nötig, deine Hand vor dein Gesicht zu halten. Normalerweise kannst du sie in den Schoß legen, wenn du eine Kneifbewegung machst.

Apple Vision Pro Akku (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Schließlich haben wir diese Gesten benutzt, um Fenster zu öffnen und zu schließen, Fotos auszuwählen und durch geöffnete Safari-Seiten zu blättern. Ohne viel Anleitung haben wir verschiedene App-Fenster (Nachrichten, Fotos, Safari) durch den ganzen Raum bewegt und so den größten Desktop geschaffen, den wir je gesehen hatten.

Wir erinnern uns an unsere erste Erfahrung mit der Microsoft Hololens vor Jahren. Es war ein großer Schritt nach vorn in der Welt der gemischten Realität, aber es gab auch Grenzen, wie ein enges Sichtfeld und eine manchmal ineffektive Gestensteuerung, die nicht überwunden werden konnten.

Das Sichtfeld des Apple Vision Pros ist dagegen so groß wie der Raum um uns herum. Interface-Bildschirme und riesige Fenster schienen den ganzen Raum auszufüllen. In der Fotos-App haben wir uns Fotos und Panoramen angesehen, die uns fast vollständig umschlossen. Wir dachten, Apple hätte endlich eine Verwendung für all die Panoramafotos gefunden, die wir schon seit fast einem Jahrzehnt machen.

Eine der seltsamsten Erfahrungen war ein FaceTime-Anruf mit einer Apple-Sprecherin. Die Anrufbenachrichtigung erschien ganz oben auf unserem virtuellen Bildschirm und war fast nicht zu sehen. Wir schauten nach oben und drückten auf die Taste, um den Anruf zu öffnen, wo wir von einem unheimlich aussehenden "Persona"-Avatar begrüßt wurden. Das ist der 3D-Scan eines Gesichts, den man mit dem Vision Pro aufnehmen und dann in eigenen Vision Pro-basierten FaceTime-Anrufen verwenden kann. Wie uns der Apple-Vertreter erklärte, stellt der Avatar ihren Blick und ihren Ausdruck dar und synchronisiert ihre Stimme mit dem animierten Mund des Avatars. Das sah nicht gerade menschlich aus und war der unangenehmste Teil des Erlebnisses.

Zum Glück hat sie uns gezeigt, wie wir über FaceTime an einem Freeform-Projektbrett zusammenarbeiten können. Das war eine beeindruckende Art der Zusammenarbeit im 3D-Raum.

Die Apple Vision Pro Personas sehen genauso merkwürdig aus, wie du es dir vorgestellt hast. (Image credit: Future)

Bemerkenswerte Displays

Hallo, Eyesight (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Die Bildqualität ist dank der beiden Mikro-LED-Displays, die laut Apple 23 Millionen Bildpunkte darstellen, fantastisch. Uns ist aufgefallen, dass die Bilder nie verzerrt oder verblasst sind, egal wohin wir geschaut haben - selbst am Rand. Vor allem bei dunklen Bildern gab es ein paar Lichtlecks, aber nie, wenn wir ganz in ein Erlebnis eingetaucht waren. Apple hat angekündigt, dass es bei der Auslieferung des Vision Pros mehr Optionen für individuelle Lichtabschlüsse geben wird.

Die Fotos, die größtenteils mit dem iPhone aufgenommen wurden, sahen großartig aus, aber bei den Spatial Photos und den Videos sind wir ein wenig ins Uncanny Valley gerutscht. Wir wollen damit nicht sagen, dass die Bilder und Videos von z. B. einem Kind, das seine Kerzen auspustet (wobei uns der Rauch fast ins Gesicht steigt), nicht echt aussahen. Es sah mehr als echt aus, was uns Momente wie nie zuvor erneut erleben lässt.

Von da an wurde es nur noch wilder.

Apple zeigte uns Umgebungen, die wie 360°-Fotos oder Hintergründe waren, und bei der wir den Grad der Immersion mit der Digital Crown erhöhen oder verringern konnten. In diesem Moment schauten wir zufällig auf unsere Hände hinunter. Sie ruhten auf unseren Knien, die, nun ja, verschwunden waren. Stattdessen ruhten unsere echten Hände und Unterarme auf dem immersiven Hintergrund. Das war ein verblüffender Effekt.

Unterhalte mich

Vision Pro wird eindeutig viele Einsatzmöglichkeiten haben. Es hat das Potenzial, die ultimative Produktivitätsumgebung zu sein, die es dir ermöglicht, eine physische Tastatur und Maus mit einem riesigen virtuellen Desktop zu verwenden (wir hatten keine Gelegenheit, physische Geräte damit auszuprobieren), und es hat offensichtliches Unterhaltungspotenzial.

Apple wies uns an, einen 30-sekündigen 3D-Clip von Avatar 2 zu starten, der auf einem großen Bildschirm in unserem Konferenzraum angezeigt wurde. Der Film sah wunderschön, lebendig und bezaubernd aus und der 3D-Effekt war ziemlich gut. Dann wählten wir eine Kinoumgebung und der Raum wurde schwarz und es sah aus, als würde Avatar 2 auf einer riesigen Kinoleinwand laufen. Dadurch wurde der 3D-Effekt insgesamt deutlich verbessert.

Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen dem Ansehen eines Films und dem Leben in einem Film.

Apples Immersive Video ist Apples eigene Interpretation von immersiven VR-Erlebnissen. In einer Reihe von kurzen Clips waren wir nur wenige Meter von Alicia Keyes entfernt, die in einem kleinen Studio sang, oder flogen über Berge, Schluchten und Wolkenkratzer. Es war aufregend und beängstigend.

Das ist etwas anderes

Glaub mir, in echt ist das noch viel gruseliger. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Unser letztes Vision Pro-Erlebnis war jedoch unvergesslich. Wir öffneten eine App namens Encounter Dinosaurs und sahen zu, wie sich die Wand vor uns öffnete und eine karge und uralte Landschaft zum Vorschein kam. Wir entdeckten einen kleinen Schmetterling auf einem der Felsvorsprünge. Der Apple-Mitarbeiter sagte uns, wir sollten unseren Finger ausstrecken. Wir taten wie uns geheißen und der Schmetterling landete vorsichtig auf unserem ausgestreckten Finger.

Der räumliche Ton, der während unserer gesamten Demo so gut und subtil war, machte deutlich, dass sich etwas Großes von links näherte, direkt hinter der Bürowand. Ein großer rötlich-brauner Dinosaurier tauchte donnernd auf. Er blickte sich um und sah uns dann direkt an. Bald lief er auf uns zu und wir drückten uns reflexartig mit dem Rücken gegen die Couch. Die Apple-Vertreter ermutigten uns, aufzustehen und auf den Dinosaurier zuzugehen.

Wir standen auf, nahmen den Akku und gingen, da wir immer noch den ganzen Raum um uns herum sehen konnten, um den Couchtisch herum. Der Dinosaurier beobachtete uns und verfolgte wachsam unsere Bewegungen. Bald war unser Gesicht nur noch wenige Zentimeter von seinem Maul und seiner Schnauze entfernt. Es war unglaublich, der Traum eines jeden Dinosaurierliebhabers. Dann zog sich der Dinosaurier auf die felsige Oberfläche zurück und die Wand schloss sich, als der Dinosaurier ein letztes Brüllen ausstieß.

Apple Vision Pro mit Akku. (Image credit: Apple)

Frühes Fazit

Apple hat das erste VR-Headset gebaut, auf das man Lust hat. Es ist wunderschön anzusehen und macht die meisten wichtigen VR- und AR-Erfahrungen richtig. Schon jetzt, Monate vor der Veröffentlichung, ist es das intuitivste VR Interface, das es bisher auf dem Markt gibt, was unter anderem an dem hervorragenden Augen- und Hand-Tracking liegt. Wir glauben, dass räumliche Fotos und vor allem Videos die Art und Weise, wie wir uns mit Erinnerungen beschäftigen, verändern werden,

Es gibt aber einige Probleme und Hürden.

Das EyeSight-Display, das dir die virtuellen Augen von jemandem zeigen kann, ist wahrscheinlich ein Fehler, ebenso wie die seltsamen 3D-Persona-Avatare. Außerdem ist das Gerät mit 3.499 Dollar sehr teuer und es könnte noch teurer werden, wenn du Zeiss-Linseneinsätze kaufen musst (vielleicht ein Set für jedes Familienmitglied). Apple wird es schwer haben, diese Kosten zu rechtfertigen. Es ist gut möglich, dass nächstes Jahr um diese Zeit Dutzende von Apple Vision Pro Headsets in den Apple Stores auf der ganzen Welt zum Ausprobieren zur Verfügung stehen werden.

Das könnte viele Menschen umstimmen und das Apple Vision Pro zum ultimativen VR-Produkt auf der Wunschliste machen. Kann es mit dem beliebten Meta Quest oder der HTC Vive mithalten? Das hängt ganz davon ab, wie viele Menschen bereit sind, Tausende von Dollar für ein außergewöhnliches VR-Erlebnis der Spitzenklasse auszugeben.