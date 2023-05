Windows 11 bekommt womöglich das beste Xbox Series X Feature

Berichten zufolge könnten Windows 11-Spieler in Zukunft eines der besten Features der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) genießen – zumindest, wenn man den Kommentaren eines Microsoft-Mitarbeiters Glauben schenken mag.

Tom's Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab) zufolge machte Roanne Sones, Leiterin der Abteilung für Xbox-Geräte bei Microsoft, während der Vorstellung des neuen Handhelds von Asus, dem ROG Ally (Öffnet sich in einem neuen Tab), eine interessante Andeutung. Und ganz womöglich könnte so schon bald das beliebte "Quick Resume"-Feature auch für PC-Spieler bereitgestellt werden.

Für alle, die nicht damit vertraut sind: Quick Resume ist eine beeindruckende Funktion, die es ermöglicht, direkt in ein Spiel einzusteigen, ohne das Hauptmenü zu laden oder durch Menüs zu navigieren. Bis zu fünf unterstützte Spiele können so an Ort und Stelle "eingefroren" werden und stehen daraufhin für späteres Weiterspielen zur Verfügung.

Im Interview (Öffnet sich in einem neuen Tab) zur Vorstellung des ROG Ally sprach Sones über die nahtlose Erfahrung des Wechsels vom PC hin zum Handheld-Gaming. Dabei erwähnte sie auch, dass Konsolen bereits einige Features – wie eben Quick Resume – besitzen und man sich fragen müsse, "Wie man diese in die Windows-Plattform integrieren kann".

Zusammen mit einigen weiteren Kommentaren zu diesem Thema lässt Sones demnach darauf hoffen, dass Quick Resume auch bald für den PC Einzug halten wird und so ein nahtloses Spielerlebnis über mehrere Plattformen hinweg zu gewährleisten. Toll wär's...

Analyse: Quick Resume, Handheld-Modus... Was kommt als nächstes?

Natürlich ist genau dort Vorsicht geboten, wo man sich lediglich auf Kommentare und unbestätigte Aussagen beruft. Doch die offene Erwähnung von Quick Resume durch einen Microsoft-Manager lässt auch mich hoffen, dass diese Funktion irgendwann für Windows 11 bereitgestellt wird.

Für PC-Spieler, insbesondere diejenigen, die sich für Handhelds wie das Asus ROG Ally interessieren, wären das grandiose Nachrichten. So müssten sie sich nicht mit zuweilen sperrigen Windows 11-Oberfläche herumschlagen, die das Erlebnis des Ally beeinträchtigen könnte. Und vor allem müsste man nicht jedes Mal die Spiele aufs neue laden.

Kürzlich wurde außerdem auch bekannt (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Microsoft über einen "Handheld-Modus" für Windows 11 nachdenkt, der den Desktop komplett umgestalten könnte. Eben dieser soll besser auf tragbare Spiele und Konsolen sowie kleine Touchscreens zugeschnitten sein. Und hierfür wird schließlich eine stark vereinfacht Variante der UI im Stile eines Launchers verwendet.

Diese Option wäre natürlich auch für das ROG Ally ideal – und vielleicht sogar für das Steam Deck...

Die Äußerungen von Sones sind für mich ein weiterer Hinweis darauf, dass Microsoft diese Idee ernsthaft verfolgt. Angesichts der Beliebtheit des Steam Decks und des wachsenden Interesses an Alternativen wie dem ROG Ally steigen auch die Chancen, dass wir den Handheld-Modus als zusätzliche Option für Gamer in Windows 11 sehen werden. Hinzu kommt die verbesserte Leistung von DirectStorage, ein weiterer Vorteil, der immer wichtiger wird, je mehr Spiele diese Technologie unterstützen.

Und das könnte schließlich auch dem Erfolg und der Akzeptanz von Windows 11 auf die Sprünge helfen. Bisher fällt es nämlich so einigen Nutzern noch immer schwer, von Windows 10 in Richtung 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) umzusteigen. Quick Resume und Handheld-Modus wären allerdings zwei Argumente, die sich wohl kaum ein Gamer entgehen lassen möchte.