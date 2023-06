Windows 11-Update behebt einen ärgerlichen PC-Gaming-Bug

Das Moment-3-Update von Windows 11 ist da, wenn auch momentan nur in Form einer Preview. Neben neuen Features bringt es eine Menge Fehlerbehebungen mit sich, unter anderem für einen Bug, der bereits zahlreiche Gamer auf die Palme gebracht hat.

Genauer gesagt Timeout Detection and Recovery (TDR) Fehler, die das Spiel zum Absturz bringen und den PC sperren können. Die gibt es schon lange und du kannst die Fehlerbehebung im Nvidia-Supportforum bis zu Windows Vista zurückverfolgen.

In den Veröffentlichungshinweisen von Microsoft für die Moment 3 Preview (KB5027303) heißt es: "Dieses Update behebt ein Problem, das deinen Computer beeinträchtigen kann, wenn du ein Spiel spielst. Es können Timeout Detection and Recovery (TDR) Fehler auftreten."

Auf Reddit gibt es einige positive Kommentare zu diesem Schritt, aber keine Berichte darüber, dass Spieler, die in letzter Zeit TDR-Abstürze erlebt haben, diese nun nicht mehr bekommen - zumindest noch nicht. Aber wir nehmen Microsoft natürlich beim Wort, und das ist ein wichtiger Schritt nach vorn.

Ein Nutzer auf Reddit bemerkte: "Komischerweise stürzt Spider Man Remastered nicht mehr ab, seit ich dieses Update installiert habe. TDR-Probleme hatte ich allerdings nie." Vielleicht gibt es also im Hintergrund neben der TDR-Lösung auch Stabilitätsverbesserungen für PC-Spiele? Möglicherweise. Ein weiterer nützlicher Aspekt dieses Update ist, dass es die Leistung von Mäuse mit hoher Abtastrate verbessert und das Ruckeln dieser Peripheriegeräte reduziert.

Analyse: Bugfix-Bonanza

KB5027303 enthält noch eine Reihe weiterer Fehlerbehebungen, darunter eine für ein Problem, bei dem der Datei-Explorer nicht mehr funktioniert (eine wichtige Sache, da der Datei-Explorer der zentrale Teil des Windows Interface ist, in dem deine Ordner und Dateien angezeigt werden).

Außerdem gibt es eine Lösung für flackernde Videos in einigen Apps, für die virtuelle Bildschirmtastatur, die sich nicht öffnen lässt (nachdem man vom Sperrbildschirm zurückgekehrt ist), und für nicht funktionierende Earbuds (um Musik zu streamen). Damit wurden also eine ganze Menge Problem auf einmal gelöst.

Denk aber daran, dass es sich um ein Preview-Update handelt, das heißt, es ist optional. Wenn du dich über die TDR-Fehler geärgert hast, die deine Spiele zum Absturz bringen, oder über einen anderen der erwähnten Fehler, dann lohnt sich die Installation dieses Updates vielleicht für dich. Das Risiko, dass in der Vorschau noch unentdeckte Fehler auftreten, ist im Vergleich zu dem Problem, mit dem du konfrontiert bist, wahrscheinlich unbedeutend. Andernfalls solltest du auf die Veröffentlichung des Updates warten, die nächsten Monat (genauer gesagt am 11. Juli, also nicht mehr lange) stattfinden wird.

Wie immer bei optionalen Updates liegt die Entscheidung bei dir. Windows 10-Gamer sind jedoch etwas verärgert, dass der TDR-Fix zwar für Windows 11, nicht aber für das ältere Betriebssystem zur Verfügung steht - sie haben also keine Wahl und müssen mit Spielabstürzen leben. Mit etwas Glück hat Microsoft diese Lösung für Windows 10 in petto - wir drücken die Daumen.