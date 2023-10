Microsoft will die App-Verwaltung unter Windows 11 weiter vereinfachen

Windows 11 erhält einen neuen Systemkomponenten-Hub, um systembezogene Apps und andere Elemente an einem zentralen Ort verwaltbar zu machen ... also ... hoffentlich. Zumindest befindet sich aktuell eine entsprechende Funktion in der Testphase.

Windows Latest hat diese bevorstehende Änderung in Form einer Preview entdeckt, die Teil des Windows 11 23H2-Updates sein wird und möglicherweise auch später für diejenigen verfügbar sein wird, die bei Version 22H2 bleiben.

Der Systemkomponenten-Hub befindet sich in den Einstellungen (im Systemmenü, wenig überraschend) und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle System-Apps (Standardanwendungen, die unter Windows 11 installiert sind, wie zum Beispiel Rechner, Fotos oder Notepad). On top listet der Hub scheinbar auch Erweiterungen und Codecs auf, die systembezogen sind.

So zum Beispiel werden die installierten Codecs, die zum Abspielen bestimmter Videoformate benötigt werden, unter "Systemkomponenten" aufgeführt.

Bitte beachte jedoch, dass die Arbeit mit alltäglichen (nicht systembezogenen) Apps wie gewohnt mithilfe des Bereichs "Apps & Features" erfolgen wird. Was der neue Hub bietet, ist eine Möglichkeit, auf alles Systembezogene zuzugreifen, um diese sonst so verstreuten Inhalte leichter zu finden.

Mehr Klarheit und Übersicht ist allzeit gern gesehen

Anders gesagt: Der Hub ist eine zusätzliche Ergänzung zur Benutzeroberfläche von Windows 11, anstelle von etwas, das Einstellungen zur App-Verwaltung ersetzt.

Es ist diesbezüglich jedoch auch erwähnenswert, dass im Bestreben, für Standardanwendungen und Systemkomponenten unter Windows 11 mehr Klarheit zu schaffen, diese klar als solche im Startmenü (und im Microsoft Store) gekennzeichnet werden.

Das ist eine weitere Änderung, die derzeit noch in Testversionen vorhanden ist. So wird zu jeder System-App "Systemkomponente" hinzugefügt, um deutlich zu machen, welche Einträge im Startmenü systembezogen sind.

Doch natürlich gilt auch hier: Das sind alles "nur" Inhalte der Testphase, womit es keine Garantie dafür gibt, dass das, was die Vorschau derzeit bietet, auch in die finale Version übernommen wird. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Änderung es auch in die fertige Version von Windows 11 schaffen wird, insbesondere, wo doch das Update 23H2 schon in Kürze bereitgestellt werden soll.

