Windows 10 & 11: Das sind die Unterschiede

Wer sich ein Betriebssystem für seinen PC zulegen möchte, greift in der Regel zu Windows. Das ist kaum verwunderlich, lässt sich das System ganz einfach und intuitiv bedienen. Sämtliche Fenster sind leicht überschaubar und bedienerfreundlich angelegt. Soviel zur Theorie. Doch welches Betriebssystem ist nun besser? Windows 10 oder 11? Wir klären auf!

Die kleinen, aber feinen Unterschiede von Windows 10 & 11

Windows 11 ist schon eine Weile auf dem Markt – Zeit eine Bilanz zu ziehen. Im Gegensatz zu Windows 10 sind nämlich durchaus einige Unterschiede zu erkennen, die wir genauer aufführen wollen.

Fakt ist: Optisch hat sich einiges bei Windows 11 getan – ob das nun ein Vorteil ist, überlassen wir den Anwendern selbst. Denn wie bei vielen Dingen im Leben ist das Aussehen relativ und natürlich Geschmackssache. Trotzdem dürften einige Nutzer von Windows 11 von der Bedienoberfläche überrascht sein.

Das Startmenü kommt ohne Kacheln aus und erscheint über der Task-Fläche. Eine kleine visuelle Veränderung ist also deutlich erkennbar. Insgesamt erinnert der Aufbau an ChromeOS. Alles wirkt etwas strukturierter und einheitlicher, was viele Anwender sicherlich positiv aufnehmen. Widgets lassen sich zudem individuell und nach eigenem Ermessen einfügen. Auch die Startbuttons zu verschiedenen Programmen können wie bei Windows 10 in der unteren Bildleiste platziert werden. Alles wirkt insgesamt stimmig und gut sortiert.

Als besondere Neuheit von Windows 11 gilt jedoch, dass sich nun auch Android Apps mit dem PC bedienen lassen können. Nutzer ziehen sich die Apps dazu einfach aus dem Microsoft App Store und können diese nun sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Desktop verwenden. Dabei fällt auf, dass die jeweiligen Icons bei Windows einen Feinschliff erhalten haben und etwas kleiner ausfallen als bisher. Diese können zudem dank dem Snap-Layout mit Windows 11 nach Bedarf gruppiert werden. Das sorgt für mehr Struktur und übersichtliche Arbeitsweise auf dem Desktop.

(Image credit: Unsplash)

Unter welchen Voraussetzungen kann Windows 10 & 11 bedient werden?

Unterschiede zwischen Windows 10 und 11 sind hinsichtlich der Systemanforderung kaum oder nur minimal erkennbar. Beide Betriebssysteme erfordern einen Prozessor mit 1 GHz oder besser. Während Windows 11 einen 4 GByte RAM benötigt, kommt Windows 10 mit 1 GByte RAM (32 Bit) oder 2 GByte RAM (64 Bit) aus. Beide Systeme benötigen zudem einen GPU. Während Windows 11 hier einen GPU mit DirectX 12 verlangt, läuft Windows 10 mit GPU DirectX 9 oder höher. Als Speicherplatz Komponente ist für Windows 11 64 GByte nötig, für Windows 10 reichen 16 oder 20 GByte aus.

Die minimalen Unterschiede sorgen allerdings dafür, dass bei der Anwendung schnellere Reaktionszeiten und eine bessere Geschwindigkeit beim Taskwechsel möglich sind. Das macht das gesamte Arbeitsverhalten natürlich deutlich dynamischer und interessanter.

Tipp: Wer Windows 11 kaufen (Öffnet sich in einem neuen Tab) möchte und vorab kontrollieren möchte, ob der eigene Rechner dem Betriebssystem gewachsen ist, sollte eine PC Integritätsprüfung vornehmen lassen.

In welchen Versionen ist Windows 11 aktuell erhältlich?

Windows 11 kann bisher in drei Editionen erworben werden. Neben Windows Home sind auch Windows Pro und Windows Enterprise entwickelt worden. Home ist vor allem für Privatanwender von Interesse, während Pro eher für den Business Rahmen nützlich ist. Mit Enterprise erhalten Profis eine gute Grundlage, um effektiv arbeiten zu können.

Fazit

Mit Windows 11 können Anwender von einem verbesserten und vor allem schnelleren Betriebssystem profitieren, welches mit vielen Funktionen und einer frischeren Benutzeroberfläche punktet. Wer also auf der Suche nach einem leistungsstarken System für seinen PC ist, macht mit Windows 11 nichts verkehrt.