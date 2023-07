Windows-11-Update sorgt bei PC-Gamern in doppelter Hinsicht für Euphorie!

Das neueste (kumulative) Windows-11-Update verspricht mehr Komfort und weniger Frust für alle Gamer!

Wie Windows Latest berichtet, werden mit Update KB5028185 nun nämlich endlich eine Reihe von Fehlern angegangen, die bei PC-Spielern zuvor für Nervenzusammenbrüche sorgten. Hierzu gehört auch eine Optimierungsoption, die für einige der besten Gaming-Mäuse bereitgestellt wird und bessere Betriebsbereitschaft für Geräte mit hoher Report-Rate garantiert.

Hohe Polling-Raten sind eines der Werbemittel für Gaming-Peripherie, erlauben sie doch auf dem Papier eine höhere Frequenz der Positionskontrolle und in der Theorie damit optimierte Genauigkeit wie auch spielentscheidende Vorteile bei FPS-Titeln.

Problem war allerdings bisher, dass Windows 11 sich mit eben solchen Helfern schwertat, da die häufigere Positionsabfrage das System ins Stottern brachte. Mit dem aktuellen Patch dürfte das aber fortan der Vergangenheit angehören.

Wo wir aber gerade bei Wiedergutmachungen in Patch-Form sind, müssen wir doch auch über die Behebung von Problemen im Zusammenhang mit TDR-Fehlern (Timeout Detection and Recovery) ein Wort verlieren. Eben diese sorgten nämlich zuletzt vermehrt bei der PC-Spielerschaft für Abstürze, eingefrorene Bildschirme und folgerichtig reichlich Frust. Höchste Zeit also, dass Microsoft auch hiergegen etwas unternahm und dich in Zukunft nicht länger ohne eigenes Zutun zum letzten Speicherort manövriert ...

Hand in Hand Richtung Gaming-Zukunft

Seitdem das frische Juli-Update auch in der Praxis begeistern kann, gehen die Beschwerden und Problemmeldungen der Nutzerschaft einmal mehr deutlich zurück und wo bisher Frust und Wut entbrannten, kehrt Freude wie auch Dankbarkeit ein.

Gut so, sagen wir! Vor allem in Anbetracht dessen, dass es sich hierbei ja um ein Pflichtupdate gehandelt hat. Ja, ganz richtig, eine Wahl hättest du ohnehin nicht gehabt ... und so ist es doch umso schöner, dass zur Abwechslung einmal ein neuer Patch mehr zur Problemlösung statt Entstehung selbiger beiträgt!

Und das ist erst der Anfang: In den folgenden Monaten sollen nämlich noch eine ganze Reihe von Updates folgen, die mit neuen Annehmlichkeiten wie dem Dynamic Light Hub einhergehen. Bei dieser Lösung handelt es sich um eine zentrale Applikation zur Steuerung jeglicher RGB-Peripherie unter Windows 11 – Praktisch!

Aber auch DirectStorage soll wieder mehr ins Zentrum rücken. Und hierbei bin ich schon sehr gespannt, welche Auswirkungen der SSD-Boost auf PC-Titel wie Diablo 4, Hunt: Showdown oder aber dem bald erscheinenden Ratchet & Clank: Rift Apart haben wird. Genau diese drei Titel gesellen sich nämlich zu Forspoken, welches bisher als einsamer Fackelträger DirectStorage-Nutzung unterstützte ...

Gute Zeit, um ein Windows-11-Gamer zu sein. Und in Zukunft könnte nicht nur Gaming selbst, sondern auch das zugehörige Angebot für Microsoft-Nutzer noch viel verlockender werden, wo sich doch der Abschluss des Deals mit Activision Blizzard inzwischen auf der vermeintlichen Zielgeraden befindet und der Game Pass alsbald wohl mit einer ganzen Reihe neuer, grandioser Titel aufgestockt wird!