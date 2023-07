Das nächste große Update für Windows 11 könnte früher kommen als erwartet

Das nächste große Update für Windows 11, bekannt als 23H2, könnte eher früher als später in diesem Jahr kommen.

Zumindest legen das Hinweise nahe, die Windows Latest mit dem kumulativen Update für Windows 11 im Juli gefunden hat.

In diesem Patch stellt die Technikseite fest, dass sie Hinweise auf mehrere Pakete gefunden hat, die mit "Moment 4" zu tun haben.

Wie du vielleicht weißt, war das letzte Feature-Drop für Windows 11 Moment 3. Daraus folgt, dass dies das nächste Feature-Update ist - nur dass es sich dabei um ein vollständiges Upgrade für das Betriebssystem handelt. Kurz gesagt: Moment 4 ist das 23H2-Update.

Windows Latest stellt weiter fest: "Wir haben herausgefunden, dass Microsoft ein Aktivierungspaket namens Microsoft-Windows-23H2Enablement-Package testet."

Das deckt sich mit dem, was wir über 23H2 wissen, denn Microsoft hat bereits bestätigt, dass es sich um ein Enablement-Paket handeln wird. Das bedeutet, dass die Dateien für das Upgrade auf Windows 11-PCs vorinstalliert sind und mit einem einfachen Klick auf den "Aktivierungsschalter" aktiviert werden können - ein kleiner Download, der zum Startzeitpunkt einfach angewendet wird.

Analyse: Frühe Vorarbeit ist ein gutes Zeichen

Danke, Team Rot! Unsere AMD Radeon RX 7900 XT hat soeben ein kostenfreies Leistungsupgrade erhalten

Diese Hinweise in Windows 11 zeigen, dass die Vorbereitungen für 23H2 in vollem Gange sind, und das deutet darauf hin, dass wir das jährliche Update für das Betriebssystem vielleicht schon bald sehen werden. Besteht die Möglichkeit, dass es mit 22H2 Schritt hält und im September erscheint? Vielleicht, aber die Gerüchteküche deutet auf das vierte Quartal für 23H2 hin, so dass der Oktober ein realistischeres Veröffentlichungsdatum sein könnte.

Wir werden sehen, aber der Beta-Kanal für Windows 11 hat gerade einen Haufen neuer Sachen bekommen - darunter eine Überarbeitung des Datei-Explorers und ein RGB-Beleuchtungs-Hub - und auch das deutet darauf hin, dass es mit dem 23H2-Update gut vorangeht.

Was gegen die Theorie "eher früher als später" spricht, ist die Tatsache, dass Microsofts Copilot-KI immer noch in einem sehr nüchternen Zustand ist, obwohl sie in 23H2 enthalten sein soll. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie es nicht in das Update 23H2 schaffen wird. Entweder das, oder es wird eine sehr eingeschränkte Version von Windows Copilot veröffentlicht werden. Letzteres wäre unserer Meinung nach kein besonders kluger Schachzug von Microsoft, um einen guten ersten Eindruck mit der KI zu hinterlassen.