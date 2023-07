Unsere AMD Radeon RX 7900 XT hat soeben ein kostenfreies Leistungsupgrade erhalten – Danke, Team Rot!

Wollen wir mal ehrlich sein? GPU-Treiber-Updates sind doch eigentlich selten ein Grund zur Freude, oder?

Normalerweise geht es hier ohnehin nur um marginale Anpassungen, neue Unterstützungsfeature oder aber ein Update, welches lediglich eine Handvoll Videospieltitel betrifft.

Die Aktualisierung der Radeon Software Adrenalin Edition von AMD darf sich aber tatsächlich sehen lassen! Immerhin wurde so beispielsweise die Leistung der Radeon RX 7900 XT um sagenhafte 67 Prozent gesteigert. Sicher, das Beispiel mag eher die Ausnahme sein, immerhin geht es hier exemplarisch um eine Karte, ein konkretes Spiel (Forza Horizon 5) und eine konkrete Auflösung (1080p). Dennoch sollte man aber das jüngste Update deswegen noch längst nicht links liegen lassen.

Neben dem aktuellsten Forza-Teil profitiert nämlich auch der Endzeit-Hit The Last of Us auf dem PC von einem üppigen Leistungsschub, der eine Steigerung der Framerate um bis zu 24 Prozent erlaubt.

Auch wenn der Großteil der besten Grafikkarten – oder zumindest der beliebtesten – noch immer der Konkurrenz von Nvidia angehört, so hat AMD im Rennen um die bessere Software-Schnittstelle aktuell einmal mehr die Nase vorn. Vielleicht nicht unbedingt in Benutzerfreundlichkeit (hier reicht bei GeForce Experience mitunter ein einziger Tastendruck), sehr wohl aber beim Funktionsumfang des jeweiligen Programms.

Und auch mit dem neuesten Update rückt AMDs Adrenalin doch wieder ins Rampenlicht. Es ist schon eine Besonderheit, dass ein so kleines Update eine so große Wirkung auf einige Spieletitel hat, wie es eben bei der jüngsten Treiber-Aktualisierung von Team Rot der Fall ist. Zumeist sind die Updates nämlich viel mehr klein Dreingaben statt relevante Überarbeitungen des Spielerlebnisses.

Ein Grund, warum mir gerade dieses Update so zusagt, könnte aber auch die Auswirkung des selbigen auf ältere Grafikprozessoren sein. Beispiel gefällig? Auch die RX 6000er-GPUs erreichen mit dem neuesten Update zwischen 10 und 25 Prozent mehr Leistung in den genannten Titel – und diese sind immerhin schon drei Jahre alt!

Gerade in einer Zeit, wo uns Hersteller vermehrt zum Upgrade unserer PC-Komponenten nötigen wollen, wirkt diese Aktualisierung doch ungewohnt wohlwollend. Mir nichts, dir nichts wird so einfach mal der Hardwaresprung mit einem Software-Update kompensiert.

Natürlich heißt das aber noch lange nicht, dass man nicht doch ein Update in Betracht ziehen sollte, vor allem im Hinblick auf die nahenden Neuerscheinungen von Team Rot. Allerdings kann ich es auch niemanden verübeln, wenn er sich nach diesem (sowie weiteren potenziellen Updates) noch etwas länger mit seiner betagten AMD-Grafikkarte begnügen mag.

Ein weiter Grund auch beim PC-Bau womöglich noch etwas länger auf die ältere GPU-Generation zu setzen. Was du hierbei, mal abseits von der Grafikkarte, noch beachten musst, um dir einen erschwinglichen Eigenbau zu gönnen, verraten wir dir in unserem neuesten How-To!