WandaVision Spin-Off von Marvel konzentriert sich angeblich auf seinen besten Charakter

Vorsicht! Es folgen Spoiler zu WandaVision!

Berichten zufolge entwickelt Marvel ein Spin-Off von WandaVision, das auf Kathryn Hahns Bösewichtin Agatha Harkness basiert. Wie die Hauptserie wird auch sie auf Disney Plus ausgestrahlt, wenn sie fortgesetzt wird.

In einem Bericht von Variety heißt es, dass die neue Serie, die sich anscheinend in einem sehr frühen Stadium befindet, eine "schwarze Komödie" sein wird. Der Bericht bestätigt, dass Hahn in die Rolle zurückkehren wird - aber genauso wichtig ist, dass WandaVision-Aufseher Jac Schaeffer die Serie schreiben und produzieren wird. Marvel hat sich nicht zu dem Bericht geäußert.

Wanda Maximoffs eigene Geschichte wird im März in Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Regisseur Sam Raimi fortgesetzt. Der andere lose Faden aus dieser Serie ist die Frage, was mit dem Weißen Vision passiert ist. Er verschwand, nachdem er die Erinnerungen des ursprünglichen Vision angezapft hatte.

WandaVision hat von allen Marvel-Serien bisher die meisten Auszeichnungen erhalten und das ist keine Überraschung. Die Serie erwies sich als die beste Wahl für das wöchentliche Episodenformat, da sie mit einer Reihe von Sitcom-Elementen die wahre Realität hinter Westview andeutete –eine Stadt, in der alles ein bisschen zu perfekt schien.

Hahns Bösewichtin – der im Laufe der Serie als solcher enttarnt wurde – war ein absolutes Highlight. Die Serie hat uns außerdem das augenzwinkernde Meme von Agatha Harkness beschert. WandaVision endete damit, dass Agatha in Westview gefangen war, scheinbar für immer, in ihrer Agnes-Persönlichkeit, die sie schon früher in der Serie gesehen hatte. Es war klug, eine so großartige Figur nicht zu töten.

Der nächste Film im MCU ist Hawkeye mit Jeremy Renner und Hailee Steinfeld in den Hauptrollen, danach wird 2022 Ms. Marvel erwartet.

Die Marvel-Serien von Disney Plus entwickeln ihre eigenen Universen

So wie die Marvel-Filme ihre eigenen TV-Spin-Offs hervorgebracht haben, werden auch die Serien ihre eigenen Erweiterungen bekommen. Es wird immer schwieriger, den Überblick über das MCU zu behalten. Der Zuwachs an Inhalten ist allerdings eine gute Nachricht für Fans, für die diese Serien wahrscheinlich der Hauptgrund sind, Disney Plus zu abonnieren.

Oberflächlich betrachtet ist es schwer zu erkennen, welche Geschichte es mit Agatha noch zu erzählen gibt, aber die Idee einer Serie, die sich ausschließlich auf einen Schurken konzentriert, hat bei Loki offensichtlich funktioniert. Warum sollte man es nicht noch einmal mit einer Figur versuchen, die schon seit Hunderten von Jahren überlebt hat?

Auch anstelle einer zweiten Staffel von WandaVision würde das Spin-Off Disney Plus eine Möglichkeit bieten, vom Erfolg der Serie zu profitieren, ohne die Geschichte direkt fortzusetzen. Wenn man bedenkt, dass die Serie mit 23 Nominierungen und drei Gewinnen für den Emmy ausgezeichnet wurde, kann man verstehen, warum das für den Streaminganbieter interessant sein könnte.