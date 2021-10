What If hätte beinahe ein eigenes Spin-off hervorgebracht

Laut den Machern von Marvels animierter Anthologie-Fernsehserie hätte What If...? beinahe zu einer T'Challa-Star-Lord-Spinoff-Serie geführt.

In einem Gespräch mit Variety nach dem Finale der ersten Staffel von Was wäre wenn...? verriet Regisseur Bryan Andrews, dass es Pläne für eine Fernsehserie gab, die T'Challa Star-Lord und die Ravagers durch das Marvel-Universum begleitet.

Die Entwicklung der Serie wurde jedoch nach dem Tod von Chadwick Boseman gestoppt, der im August 2020 nach einem vierjährigen Kampf gegen Darmkrebs verstarb.

Im Rahmen einer Antwort auf die Frage, ob Boseman irgendwelche Zeilen für What If...? Staffel 2 aufgenommen hat, erklärte Andrews, dass T'Challa Star-Lord möglicherweise schon vor Bosemans Tod in seiner eigenen Serie mitgespielt hat.

"Ich weiß nicht, ob er [Boseman] das wusste, aber es war geplant, dass Star-Lord T'Challa eine eigene Serie mit diesem Universum und dieser Crew bekommt", gab Andrews zu. "Wir waren alle sehr aufgeregt. Wir wissen, dass er es auch geliebt hätte. Aber dann ist er gestorben, und das ist alles in der Schwebe. Also, wer weiß? Vielleicht eines Tages."

Auch wenn "What If...?" Bosemans letzter Auftritt war, inspiriert der Schauspieler weiterhin viele Menschen und hat einen positiven Einfluss auf ihr Leben. Kürzlich haben Netflix und die Howard University - die Universität in Washington, an der Boseman seinen Abschluss gemacht hat - zu Ehren des verstorbenen Schauspielers ein Stipendium in Höhe von 5,4 Millionen Dollar eingerichtet.

Eine "Was wäre wenn..."-Frage, die nie beantwortet werden wird

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Es ist bittersüß zu hören, dass T'Challa Star-Lord seine eigene Disney Plus-Spinoff-Show bekommen soll.

Bosemans Darstellung von T'Challa im MCU ist eine der ikonischsten Darstellungen, die es gibt. Und doch hatte er laut Andrews und What If...? Chefautor A.C. Bradley mehr Spaß daran, T'Challa Star-Lord in Marvels Zeichentrickserie zu verkörpern.

Angesichts der Tatsache, dass T'Challa Star-Lords Was-wäre-wenn-Episode ein beliebter Beitrag in Staffel 1 war, überrascht es nicht, dass ein Spin-off in Entwicklung war. Es ist klar, dass Boseman Spaß daran hatte, eine völlig andere Version von T'Challa zu spielen, und ihn jede Woche in ein neues Abenteuer zu schicken, wäre eine wilde Fahrt gewesen.

Die Serie hätte sicherlich auch jede Woche viele Zuschauer angezogen. Boseman war aufgrund seiner Bescheidenheit und Selbstlosigkeit sehr beliebt, und es hätte Spaß gemacht, mit ihm zusammen einen neuen Teil des Marvel-Multiversums zu erkunden.

Es würde sich nicht richtig anfühlen, wenn Marvel Studios mit einer T'Challa Star-Lord-Spinoff-Serie weitermachen würde. Sicher, sie könnten einen Synchronsprecher engagieren, der Bosemans T'Challa gut nachahmen könnte, aber das würde sich nicht richtig anfühlen.

Die Reaktionen der Fans wollen Marvel und Disney auch nicht auf sich sitzen lassen. Der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, hat bestätigt, dass Bosemans T'Challa in Black Panther 2 nicht mit Hilfe von VFX zurückgebracht wird - ein Schritt, der von den MCU-Fans begrüßt wurde.

Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass jemand anderes seine Figur in einem Spin-off sprechen wird. Marvel wird seinen Ruf oder Bosemans Vermächtnis nicht beschädigen wollen, indem es eine T'Challa Star-Lord-Fernsehserie ohne den ikonischen Star vorantreibt. Sofern es nicht schon geschehen ist, würde Marvel das Richtige tun, wenn es T'Challas Spin-off-Serie komplett absagen würde.