Apples Lizenzvertrag mit dieser großen Fußballliga ist eine gute Nachricht für Ted Lasso Staffel 3

Mögliche Spoiler für Ted Lasso Staffel 2 werden folgen

Apple hat Berichten zufolge einen Lizenzvertrag mit der Premier League unterzeichnet, der die Verwendung von Archivmaterial, echten Abzeichen und dem Pokal selbst in zukünftigen Staffeln des Fußballdramas Ted Lasso ermöglicht.

Die Vereinbarung, die laut The Athletic einen Wert von 500.000 Pfund hat, soll bedeuten, dass die dritte Staffel der Serie authentischer als je zuvor wirkt, was sich Apple vermutlich in steigenden Zuschauerzahlen erhofft.

Ted Lasso Staffel 2 ist ab sofort auf Apple TV Plus zu sehen und knüpft an die ersten Folgen der Serie an. Das Staffelfinale wird voraussichtlich am Freitag, den 8. Oktober ausgestrahlt.

Die von Jason Sudekis geleitete Serie, die die Geschicke des fiktiven AFC Richmond verfolgt, war zweifellos der bisher größte Erfolg für die noch junge Streaming-Plattform von Apple. Staffel 1 brachte 25 % neue Zuschauer, so dass es nur logisch ist, dass das Unternehmen alles dafür tut, um den Erfolg der kommenden Staffeln zu vergrößern.

Es wird vermutet, dass die Premier League nicht besonders begeistert von der Serie war, als sie im August letzten Jahres zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, aber die anschließende Popularität hat die Verantwortlichen dazu veranlasst, das Potenzial der Serie als Werbespot in Übersee zu verstehen.

Wie The Athletic berichtet, soll dieser Lizenzvertrag daher das weltweite Interesse an der Premier League selbst fördern und Ted Lasso eine lebensechtere Ästhetik verleihen - das gleiche Prinzip, das es EA beispielsweise erlaubt, in seinen FIFA-Fußballsimulationen genaue Vereins- und Spielerdarstellungen zu verwenden.

Analyse: Apples erster Homerun

Ted Lasso ist für die meisten immer noch die beste Serie auf Apple TV Plus.

Neue Serien wie Foundation und The Shrink Next Door scheinen dafür zu sorgen, dass die Plattform in den kommenden Monaten eine Wachstumsphase erlebt, aber Apples Fußballshow bleibt zweifelsohne der größte Hit dank einer gelungenen Kombination aus Charme und Emotionen. Das bringt frischen Wind in die Serienlandschaft.

Apple weiß das auch. Das Unternehmen verlängerte Ted Lasso für eine dritte Staffel, noch bevor die Dreharbeiten zu Staffel 2 begannen, was für das Vertrauen in die Fähigkeit des gleichnamigen Protagonisten von Jason Sudekis spricht, auch in den kommenden Jahren für ansprechende Zuschauerzahlen zu sorgen.

Wir wissen noch nicht, wann die dritte Staffel von Ted Lasso ausgestrahlt wird - das Finale von Staffel 2 wird am 8. Oktober ausgestrahlt -, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser Vertrag mit der Premier League die bisher beste Staffel der Serie werden könnte.