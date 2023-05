Trailer von Extraction 2 markiert Chris Hemsworths explosive Netflix-Rückkehr

Der offizielle Trailer zu Extraction 2 ist online - und wenn du jemals daran gezweifelt hast, wie weit Chris Hemsworth für einen großartigen Actionfilm geht, dann wirst du es nach diesem Trailer nicht mehr tun.

In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Extraction" (2019) gerät Tyler Rake erneut in die Schusslinie - sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Diesmal soll der Söldner ein Gefängnis infiltrieren, um die Familie eines Gangsters aus Georgia zu retten. Wenn man bedenkt, wie spannend und actionreich er aussieht, hat Extraction 2 seinen Platz auf unserer Liste der am meisten erwarteten neuen Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) sicher verdient.

Schau dir den offiziellen Trailer unten an:

Wenn die Bilder in diesem Teaser irgendetwas verraten, dann dass Hemsworth (Thor: Love and Thunder) nichts unversucht lässt, um in einem Actionfilm groß rauszukommen. Okay, wir wussten bereits, dass Hemsworths Trainingsregime für diesen Film "völlig lächerlich" war, aber zu sehen, wie er sich ins Zeug legt, um sicherzustellen, dass Extraction 2 so herzzerreißend und unerbittlich ist, wie es nur geht - an einer Stelle wird er sogar in Brand gesetzt! - ist beeindruckend.

Der erste Trailer zu Extraction 2 wurde 24 Stunden nach der Veröffentlichung des offiziellen Artworks online gestellt. Wie Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) verriet, zeigen die drei Poster verschiedene Teile des pulsierenden, 21 Minuten langen "Oner" von Extraction 2 - ein Begriff aus der Filmindustrie, der eine lange Filmsequenz beschreibt, die aussieht, als wäre sie mit einer einzigen Kamera gedreht worden. In Wirklichkeit werden solche Sequenzen in kürzeren Abschnitten gefilmt und dann zusammengeschnitten, damit sie wie eine einzige Aufnahme aussehen.

Wenn man bedenkt, dass der "Oner" in Extraction 2 fast doppelt so lang ist wie eine ähnliche Szene im Vorgänger, erwartet uns dieses Mal ein weitaus größeres Spektakel. Im September 2022 erfuhren wir außerdem, dass der Film doppelt so viel Action haben wird, also bekommen wir hier wirklich mehr für unser Geld. Ein Film, den du auf unserer Liste der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Juni im Auge behalten solltest? Na klar!

A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) (Öffnet sich in einem neuen Tab) A photo posted by on

Das Drehbuch zu Extraction 2 basiert auf der Graphic Novel "Ciudad" von Ande Parks und wurde von den ehemaligen Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab) Avengers-Köpfen Joe und Anthony Russo verfasst. Sam Hargrave, der bei Extraction Regie geführt hat, ist auch bei der actiongeladenen Fortsetzung wieder dabei.

Neben Hemsworth stehen Golshifteh Farahani und Adam Bessa vor der Kamera, die in Tei 1 eine Nebenrolle hatten. Tornike Gogrichiani (Lumina), Daniel Bernhardt (The Matrix Resurrections), Tinatin Dalakishvili (The Undeclared War) und Olga Kurylenko (Black Widow, Treason) sind ebenfalls Teil der Besetzung. Extraction 2 startet am 16. Juni exklusiv auf Netflix.