The Boys Staffel 3 hat ein offizielles Veröffentlichungsdatum

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat The Boys Staffel 3 endlich ein offizielles Erscheinungsdatum erhalten: 3. Juni 2022.

Amazon Studios Adaption der beliebten Graphic Novels von Garth Ennis und Darick Robertson, die für ihre bisherigen zwei Staffeln von der Kritik gelobt wurde, wird im Sommer auf unsere Bildschirme zurückkehren. Die Boys und die Supes werden also wirklich bald wieder in der Stadt sein.

Um die Ankündigung des Starttermins von The Boys Staffel 3 zu feiern, hat Amazon neben dem bestätigten Starttermin auch einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht. Der Teaser für die neueste Folge der Amazon Prime TV-Show verrät zwar nicht viel, aber du kannst ihn dir auf jeden Fall unten ansehen:

Der erste Teaser zu Staffel 3 von The Boys zeigt lediglich, wie Anthony Starrs Homelander und Erin Moriartys Starlight gemeinsam im Hauptquartier der Seven fotografiert werden. Homelander sieht jedoch zunehmend verwirrt und ernst aus, während er im Blitzlichtgewitter der Fotografen steht, was darauf hindeutet, wo sein Kopf in der nächsten Folge der Serie sein könnte.

Während wir noch auf weitere Details zur offiziellen Handlung der dritten Staffel warten, wissen wir bereits, dass alle Mitglieder der Hauptdarsteller zurückkehren werden. Neben Starr und Moriarty werden auch Karl Urbans Billy Butcher, Jack Quaids Hughie und Dominique McElligotts Queen Maeve in Staffel 3 zurückkehren und für noch mehr Action, satirische und komödiantische Kapriolen und überraschend ergreifende Geschichten sorgen.

Zu den Hauptdarstellern gesellen sich dieses Mal auch viele neue Gesichter. Jensen Ackles aus Supernatural ist als Soldier Boy, einem weiteren Supe-Widersacher, mit an Bord. Zu den Neuzugängen gehört auch die ehemalige The Walking Dead-Darstellerin Laurie Holden als Crimson Countess, die zusammen mit Soldier Boy eine weitere weltberühmte Supe-Gruppe namens Payback bilden wird.

Unter der Leitung von Eric Kripke, dem Showrunner von Staffel 1 und 2 sowie den ausführenden Produzenten Seth Rogen und Evan Goldberg wird Staffel 3 von The Boys exklusiv am 3. Juni 2022 auf Amazon Prime Video starten.

Die ersten drei Folgen werden an diesem Tag gleichzeitig ausgestrahlt, weitere folgen in einem wöchentlichen Turnus, einschließlich des Finales von Staffel 3, das am 8. Juli ausgestrahlt wird.