Samsung Galaxy S21 Ultra Alternative von Realme erscheint im Februar

Während das Samsung Galaxy S21 Ultra das beste Smartphone ist, das wir bisher getestet haben, könnten seine Tage in dieser Position begrenzt sein. Die Realme Race-Serie, einschließlich eines Pro-Modells, wird kommen und ihr Starttermin wurde für Februar bestätigt.

Das geht aus der chinesischen Social-Media-Seite Weibo hervor, wo der Präsident des Unternehmens Xu Qi Chase bestätigte, dass das Telefon "nach dem Frühlingsfest" kommen wird. Im Jahr 2021 fällt das Frühlingsfest, ein anderer Name für das chinesische Neujahrsfest, auf den 12. Februar, also könnten wir das Smartphone direkt danach auf dem Markt sehen.

Realme hat gegenüber TechRadar bereits einige Spezifikationen des Realme Race Pro bestätigt*, so dass wir ein wenig über das Handy wissen (einschließlich der Tatsache, dass es mit dem Topmodell Samsung Galaxy S21 konkurrieren soll), aber wir müssen noch einen Preis und die Eigenschaften des Standard-Geräts erfahren.

Samsung hat Konkurrenz

Wir haben das Realme Race Pro noch nicht getestet und können daher nicht mit Sicherheit sagen, ob es in jeder Hinsicht mit dem Galaxy S21 Ultra mithalten kann, aber die Spezifikationen deuten darauf hin - es hat einen 6,8 Zoll Bildschirm mit 160 Hz, 125 W Ladung, einen Top-End-Chipsatz (Snapdragon 888) und mehr.

Es mag bizarr erscheinen, das Top-Gerät des Smartphone-Platzhirschen Samsung gegen ein unbekanntes Smartphone des wenig bekannten Realme zu platzieren, aber es ist ein Zeichen für den Wandel.

Realme wird in der Smartphone-Welt immer größer. Laut CounterPoint Research hatte Realme bis Anfang 2019 einen Anteil von 0 % am Smartphone-Markt - jetzt sind es bis zu 4 %. In der gleichen Zeit hat Samsung um die 21 %-Marke herum geschwankt, während es gelegentlich einbrach.

Abgesehen von Xiaomi ist Realme das einzige Smartphone-Unternehmen, das in diesem Zeitraum stetig gewachsen ist, was zeigt, dass es langsam an Popularität gewinnt, so wie es andere Telefonmarken nicht tun. Obwohl es also nicht das riesige Publikum von Samsung hat, verfügt es über ein gewisses Interesse, und das ist wichtig.

In Zukunft könnten wir Realme- und Samsung-Geräte genauer vergleichen und über die neuen Smartphones berichten, die die Marke herausbringt.

Via PocketNow

* Link englischsprachig