Samsung Galaxy S21: Leak deutet auf extrem verfrühtes Erscheinungsdatum hin

Ein weiteres Leak bezüglich des Samsung Galaxy S21 hat auf ein Veröffentlichungsdatum Mitte Januar hingedeutet - was neu wäre, da die S-Serie seit mehreren Jahren im Februar auf den Markt kommt.

Ebenfalls neuartig ist die Quelle des Leaks - Jon Prosser, der weitaus mehr für seine Apple-Prognosen bekannt ist. Er gibt an, dass das Galaxy S21 zusammen mit dem Galaxy S21 Plus und dem Galaxy S21 Ultra am 14. Januar 2021 angekündigt wird, wobei die Markteinführung (und vermutlich auch das Erscheinungsdatum) am 29. Januar erfolgen soll.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀Announcement: January 14, 2021Pre-order: January 14, 2021Launch: January 29, 2021Black, White, Grey, Silver, Violet and PinkNovember 3, 2020

Der Tweet gab auch sechs Samsung Galaxy S21-Farben an, in denen die neue Smartphone Serie erscheinen soll: Schwarz, Weiß, Grau, Silber, Violett und Pink. Denke daran, dass möglicherweise nicht alle Varianten in jedem dieser Farbtöne verfügbar sein kann, da die höherwertigen Modelle die eher zurückhaltenden und "professionelleren" Farben wie Schwarz, Weiß, Grau und Silber haben könnten.

Und während Prosser vielleicht weniger Erfahrung mit Samsung-Leaks hat, scheint seine getwitterte Behauptung von einem anderen bekannten Informanten, Max Weinbach, unterstützt worden zu sein, der das Startfenster im Januar in einer Antwortnachricht erneut bestätigte.

Die S-Serie von Samsung hat noch nie im Januar debütiert

Die Samsung Galaxy S20-Serie wurde Ende Februar 2020 mit einer Veröffentlichung in der ersten Märzwoche angekündigt. Während die Erscheinungstermine der S-Serie von März bis Juni reichten, wurden die Markteinführungen immer früher und früher durchgeführt, bis ihr aktuelles Februar-Fenster mit dem Mobile World Congress zusammenfiel, der jährlichen Telefonmesse in Barcelona.

Der MWC 2020 war die erste große Technologiemesse, die aufgrund von Bedenken wegen des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt wurde, und fast jede folgende Technologieveranstaltung zog den Rest des Jahres nach (Ausnahme: Die IFA 2020 in Berlin). Jetzt, da sich die Telefonhersteller darauf eingestellt haben, ihre eigenen individuellen digitalen Produkteinführungen zu veranstalten, gibt es weniger Grund, Veröffentlichungen während einem MWC 2021 zu planen, sollte er im nächsten Jahr in irgendeinem Format stattfinden.

Mit anderen Worten, ohne eine große Show berücksichtigen zu müssen, hat Samsung wenig Grund, mit der Einführung der Galaxy S21-Linie bis Februar zu warten. Das Unternehmen hatte seine Mittelklasse-Smartphones - das Galaxy S10 Lite und das Galaxy Note 10 Lite - während der CES 2020 vorgestellt, also werden sie vielleicht einfach dieses Fenster nutzen, um ihre neuen Flaggschiff-Handys zu präsentieren und allen anderen als erstes großes Smartphone, das direkt nach der CES 2021 launchte, zuvorkommen.