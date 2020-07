Samsung Galaxy S11 Preis-Range geleakt - du solltest anfangen zu sparen

Die Samsung Galaxy S11-Reihe war schon immer teuer, aber es sieht so aus, als ob die Preise noch höher sein könnten als bei der Samsung Galaxy S10-Reihe.

Max Weinbach (ein zuverlässiger Leaker) hat die europäischen Preise für die Baureihe geteilt, wobei das Samsung Galaxy S11 5G (oder S20 5G, wie es hier genannt wird) anscheinend 900 - 1.000 EUR kostet, das Galaxy S11 Plus 5G mit 1.050 - 1.100 EUR angegeben wird und das Galaxy S11 Ultra 5G angeblich 1.300 EUR kostet.

Die 4G-Modelle werden offenbar jeweils rund 100 EUR weniger kosten, und obwohl diese Preise für Flaggschiffe nicht allzu drastisch klingen mögen, so darf nicht vergessen werden, dass mit der Aufnahme des S11 Ultra an der Spitze der Palette das Basismodell Samsung Galaxy S11 wahrscheinlich das Samsung Galaxy S10e ersetzen wird, wobei das S11 Plus möglicherweise eher das Modell mit "Standard"-Spezifikation als das Premiummodell sein wird.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:S20 5G: €900-1000S20+ 5G: €1050-1100S20 Ultra 5G: €1300Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.January 20, 2020