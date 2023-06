Prince of Persia: The Lost Crown leitet den Ankündigungsreigen des Summer Game Fest ein!

Der Spielesommer wird mit dem Summer Game Fest noch heißer!

Du glaubst mir nicht? Wie wäre es mit einem neuen Prince of Persia als Beweis?

Richtig gehört! Das Summer Game Fest beginnt direkt mit einem Paukenschlag und stellt ein neues Abenteuer von Ubisoft mit dem Titel "Prince of Persia: The Lost Crown" vor.

Der Titel kommt bereits am 18. Januar 2024 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, aber auch PS4, Xbox One und Amazon Luna auf den Markt.

Viele Fans mögen zwar eher auf einige neuen Infos zum The Sands of Time-Remake gehofft haben, mir ist aber auch ein neues Abenteuer rund um die Manipulation der Zeit, akrobatische Parkour-Action und packende Konfrontationen recht.

Back to the Roots ist hierbei einmal mehr das Motto und so wird auch The Lost Crown ein 2D-Side-Scroller sein, der sich an den spielerischen Wurzeln der Abenteuer rund um den persischen Prinz orientiert. Weiterhin bietet das Abenteuer eine gute Handvoll Waffen und fantastische Endgegner, die dein Können am Controller auf die Probe stellen.

Das 2D-Side-Scroller auch heutzutage funktionieren, beweisen Action-Adventure wie Metroid Dread oder aber Hollow Knight, aber es bleibt abzuwarten, ob auch Ubisoft Metroidvania kann und genug Eigenheiten mitbringt.

Sobald wir weitere Infos zum neuen Prince of Persia in Erfahrung bringen, werden wir diesen Artikel einmal mehr aktualisieren! Schau also gern später noch einmal vorbei...