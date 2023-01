Pocket Card Jockey: Das Pferderennen-Kartenspiel von GAME FREAK bekommt ein Remake

Game Freak ist zwar vor allem als Schöpfer von Pokémon bekannt, aber der Entwickler hat noch einen anderen beliebten Titel. Nachdem das Spiel nun zehn Jahre lang auf dem Dachboden versteckt war, bringt Game Freak jetzt ein Remake von Pocket Card Jockey heraus.

Keine Sorge, wenn du noch nichts von Pocket Card Jockey gehört hast. Es erschien 2013 für den Nintendo 3DS und Smartphones, fand aber nie das gleiche Publikum wie die berühmten Taschenmonster. Pocket Card Jockey: Ride On ist ein Rollenspiel, in dem du Pferde sammeln und züchten kannst, die du in Wettkämpfen antreten lässt. Rennen zu gewinnen ist nicht so einfach. In diesen wirst du mit Solitaire-Schnell-Events konfrontiert, während dein stummelbeiniges Pferdchen über die Strecke galoppiert.

Das Remake erscheint am 20. Januar für Apple Arcade und bringt eine Umstellung von der 2D-Grafik des Originals auf 3D mit sich. Es sieht so aus, als bliebe das Wesentliche der neuen Version von Pocket Card Jockey gleich: eine Einzelspieler-Kampagne, strategische Positionierung auf der Rennbahn, Pferdezucht und Power-Ups auf der Rennbahn sind enthalten.

Ordentliche Pferdestärke

(Image credit: Apple Arcade / GAME FREAK)

Als Pockey Card Jockey 2013 zum ersten Mal herauskam, fand es viele eingefleischte Fans. Wie sich herausstellte, ist die Kombination aus Kartenspiel und Pferderennen ein starker Cocktail aus niedlicher und knallharter Strategie.

Der repetitive Charakter des Spiels erinnerte einige an Tetris, das bei den Fans immer beliebt ist, während die JRPG-Elemente für eine überraschend fesselnde Geschichte sorgten. Das einzige Problem waren vielleicht die unterschiedlichen Ziele der Protagonisten. Wenn du den männlichen Jockey wählst, strebst du danach, die Orangenfarm deines Vaters zu erben. Spielst du hingegen den weiblichen Jockey, ist es dein Bestreben, Kinder zu bekommen. Obwohl an beiden Zielen nichts auszusetzen ist, werden diese binären Vorgaben hoffentlich in der kommenden Fortsetzung überarbeitet.

Pferdammte Paywall

Wenn du dich auf das Remake freust, hast du hoffentlich ein iPhone parat. Pocket Card Jockey wird exklusiv für Apple Arcade erscheinen und leider hinter einer Paywall bleiben. Apple Arcade verlangt ein monatliches Abonnement von 4,99€, aber es wird auch möglich sein, das Spiel zu Release separat zu kaufen.

(Image credit: Apple Arcade / GAME FREAK)

Mit der Apple Arcade-Mitgliedschaft erhältst du auch Zugang zu einer Reihe anderer Spiele, aber das ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem, wenn du die Preise für deine Abonnements zusammenrechnest. Wenn du Pocket Card Jockey unbedingt ausprobieren willst, kannst du auch einfach den ersten Monat von Apple Arcade kostenlos testen. Vergiss aber nicht, vor Ablauf der Zeit zu kündigen, wenn du dein Abonnement nicht verlängern willst. Wenn Pocket Card Jockey: Ride On bei Apple Arcade gut läuft, können Nintendo-Fans hoffen, dass der Solitär-Pferderennen-Hybrid auch für die Nintendo Switch erscheint.

Schon gewusst? Mehrere Insider sind sich sicher, dass Nintendo 2024 nach dem Release von Zelda: Tears Of The Kingdom den Switch-Nachfolger enthüllen wird.

