Schluss mit der Switch: Nintendo plant womöglich Nachfolger für 2024

Das Ende der Nintendo Switch könnte nächstes Jahr bevorstehen. Davon gehen gleich mehrere Branchenkenner – unter anderem Christopher Dring, CEO von GamesIndustry.biz – fest aus. So soll Nintendo laut Dring nach The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom keine wirklich starken oder signifikanten Titel mehr für die Handheldkonsole geplant haben.

No, I didn't mean literally nothing. I have heard that after Zelda, Nintendo doesn't have a significant game for quite some timeNovember 17, 2022 See more

Switch-Nachfolger für 2024?

Zwar gibt es bereits fest angekündigte Titel wie Pikmin 4, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden, aber die absoluten Knüller scheint sich der japanische Spielegigant wohl für die neue Hardware aufzusparen. Vor allem die Metroid-Fans sollte diese Nachricht freuen. Die Hoffnung ist also groß, dass wir Metroid Prime 4 auf einer leistungsstärkeren Konsole genießen können und uns kein absolutes Desaster wie bei Pokémon Karmesin & Purpur erwartet.



Eine weitere, sehr sichere Quelle ist Andy Robinson – ehemals Entwickler bei Playtonic Games und nun Redakteur bei VGC. Auch er teilt via Twitter seine Prognose mit: Zelda: Tears Of The Kingdom wird Nintendos letztes großes Projekt vor der neuen Konsole sein. Robinson datiert die Enthüllung dieser auf 2024.

From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0DnDecember 29, 2022 See more

Wann der Switch-Nachfolger tatsächlich von Nintendo enthüllt wird, lässt sich nicht genau sagen. Erst vor wenigen Wochen machte die Meldung die Runde, das Nintendo die Pläne für die Nintendo Switch Pro gänzlich gestrichen habe. Gründe dafür seien wohl die Halbleiterkrise und die Scheu davor, eine Konsole auf den Markt zu bringen, die sich schlecht verkauft, wie es bei der Wii U der Fall war. Stattdessen fließt nun sämtlicher Aufwand in die Entwicklung einer neuen Hardware. Wenn du also immer noch auf Metroid Prime 4 wartest, musst du dich wohl noch eine Ganze Weile in Geduld üben. Wann der Switch-Nachfolger tatsächlich enthüllt wird, weiß nur Nintendo selbst.

Bist du noch neu im Nintendo-Game? Bei uns erfährst du, welche drei Spiele du einfach als Erstes für deine neuen Nintendo Switch OLED spielen musst.

Du möchtest Kinotickets gewinnen?