Overwatch 2: Neue Map gibt Einblicke in Meis Vergangenheit

Es ist kein Geheimnis, dass die große Neuerung in Overwatch 2 eine neue Map sein wird. Blizzard hat klargestellt, dass jede Saison einen großen Inhalt mit sich bringen wird, abwechselnd einen neuen Helden und eine neue Karte. Die letzte Saison brachte Ramattra, also stand eine Map für Saison 3 auf dem Plan. In einem Interview mit Blizzards Entwicklerteam erfuhren wir jedoch einige spannende Details, die in dieser eisigen Tundra verborgen sind.

Die neue Map mit dem Namen "Antarctica Peninsula" befindet sich am Rande des Atlantischen Ozeans, ganz in der Nähe des südlichsten Teils von Südamerika. Hier macht sich die Overwatch 2-Heldin Mei, eine Klimatologin, auf, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Polarkappen zu erforschen.

Da es sich um einen Kontrollmodus handelt, bekommen wir nicht nur eine, sondern drei verschiedene Maps. Diese Art der Zielerfassung ist ein Best-of-Three-Modus, bei dem es darum geht, die Kontrolle über das Zielgebiet zu erlangen und es zu halten, bis der Punktestand deines Teams 100% erreicht hat.

Wir reisen zum Schiff "Ice Breaker", das Overwatch benutzt hat, um Mei und ihre Freunde aus dem Eis der Antarktis zu retten. Neben dem Schiff selbst gibt es auch ein unterirdisches Level in den Eishöhlen und die Labore, in denen Mei und ihre Freunde das eiskalte Schicksal ereilte. "In diesem Bereich werden wir jetzt sehen, wer sie waren und welche Arbeit sie für den Ecopoint Antarctica geleistet haben", sagt Lead Art Designer Dion Rodgers.

Overwatch 2: Upgrades, Leute! Upgrades!

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Jede Map hat individuelle Aspekte und Details, die die Geschichte und die Kämpfe bereichern werden. "Das Terrain oder die Architektur ist an jedem Punkt anders", sagt Leveldesigner Trey Spisak. Jede Karte fördert also unterschiedliche Teamzusammensetzungen. Also mach dich auf spannende Gefechte gefasst.

Die Labore sind eine Erweiterung von Meis Freunden. Wir sehen jetzt, wer sie waren und welche Arbeit sie gemacht haben. Dion Rodgers (Lead Art Designer)

Die Karte "Ice Breaker" ist dank der flachen Landschaft und der niedrigen Decken sehr intim. "In dieser Karte gibt es viel Schutz vor fliegenden Charakteren", sagt Spisak. In den Eishöhlen wirst du jedoch auf massive Klippen und steile Abgründe stoßen. Das bedeutet, dass eine Gruppe aus Helden wie D.Va oder Genji, die schnell Höhen erklimmen können und sehr mobil sind, die beste Wahl für diese Karte ist.

In den dunklen Höhlen gibt es außerdem viele Gefahren, auf die du achten musst. "In der Mitte gibt es einen riesigen Bohrer mit vielen Löchern", sagt Spisak. Das ist großartig, wenn du gerne Lúcio spielst und es liebst, deine Gegner in Gruben zu stoßen, oder wenn du mit Roadhogs Haken deine Gegner vom festen Boden wegziehst, um sie in einen schwarzen Abgrund zu stürzen.

Die letzte Karte, die sich im Laborgebiet befindet, hat jedoch nicht so viele Umgebungsdetails oder herausfordernde Designs, sondern erzählt ihre eigene Geschichte. "Die Labore sind eine Erweiterung von Meis Freunden. Wir sehen jetzt, wer sie waren und welche Arbeit sie gemacht haben" , sagt Rodgers.

Overwatch 2: Unglückliches Ende

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Wer die Tragödie von Meis Geschichte oder die Geschehnisse in der Ecopoint-Forschungsstation in der Antarktis noch nicht kennt, sollte sich auf etwas gefasst machen, denn es ist keine heitere Geschichte.

Mei und ihre Kollegen reisten zunächst zu der gefrorenen Forschungsstation, um das Klima und den Eisverfall wissenschaftlich zu erforschen. Doch was sie entdeckte, war viel schlimmer. Als das Team von einem heftigen Schneesturm heimgesucht wurde, saß es im Labor fest. Da die Vorräte zur Neige gingen, griffen sie als letzten Ausweg zur Kryostase. Obwohl das Overwatch-Team versuchte, die Wissenschaftler zu retten, konnte niemand die Station betreten oder verlassen. Erst als Mei nach neun Jahren wieder aufwachte, befreite sie sich aus ihrem eisigen Grab. Leider hatten ihre Kollegen nicht so viel Glück.

Wenn du dich auf den drei Karten umschaust, kannst du das Schiff sehen, mit dem die Rettung des Wissenschaftlerteams scheiterte, die Höhlen, in denen Mei und ihre Freunde arbeiteten, und die letzte Ruhestätte ihrer Kollegen. "Diese Karte bringt den eigentlichen Kanon von Overwatch voran", sagt Rodgers.

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Wir sind froh, dass Blizzard zu seiner einst vergessenen, etablierten Lore zurückkehrt. Overwatch hat in der Vergangenheit einige hervorragende Geschichten präsentiert, und es war eine Schande zu sehen, wie diese in Vergessenheit gerieten. Sei es Bastions Herkunftsgeschichte, der Bürgerkrieg zwischen den Brüdern Genji und Hanzo oder erst kürzlich die Einführung von Ramattra und die Wiederbelebung eines der Hauptantagonisten von Overwatch, der Freiheitskämpfergruppe Null Sector. Die Tatsache, dass neue Karten und Helden die übergreifende Geschichte und sogar die Geschichten der einzelnen Charaktere vorantreiben, ist spannend zu sehen.

Abgesehen vom ernsthaften Storytelling können wir es kaum erwarten, durch die neue Antarktis-Karte zu düsen und alle Geheimnisse über Mei, ihre potenziellen Retter und vielleicht sogar einige unbekannte Gesichter zu entdecken.

Mehr zu Overwatch 2? Kein Problem! Bei uns erfährst du zum Beispiel, dass der Kampf um den Olymp und auch das Winter-Event von Overwatch 2 eher enttäuschend für uns waren.